AMLO ACUSA: Desde dentro de la FGR se buscó ‘reventar’ la investigación del caso Ayotzinapa

CIUDAD DE MÉXICO, MX.- El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que no se está excluyendo a nadie en las órdenes de aprehensión del caso Ayotzinapa y que desde la Fiscalía se intentó “reventar” la investigación para generar una rebelión del Ejército y dar marcha atrás a las detenciones de militares de alto rango y de Jesús Murillo Karam, publicó El Financiero.

Durante la conferencia de prensa matutina de este jueves, el mandatario mexicano afirmó que todas las personas señaladas como presuntos responsables en el informe de la Comisión de la Verdad y Acceso a la Justicia van a requeridos por la Fiscalía General de la República (FGR); sin embargo, admitió que “hay intereses” que buscan “dinamitar” las pesquisas.

“Como en todo esto hay intereses, buscaron reventar la investigación hablando de más personas. En el caso de los militares responsabilizando a 20, cuando en la investigación son cinco; claro, de alto grado. Los otros 15 no sé, pero me imagino son soldados, pero por qué meten los 20, pensando que con eso se iba a generar una rebelión en el Ejército e íbamos a tener que dar marcha atrás para no tocar a nadie”, acusó AMLO en Palacio Nacional.

Señaló que a pesar de que se actuó en “muy poco tiempo” a partir de que se dio a conocer el informe”, en la Fiscalía se trató de “dinamitar el proceso porque estaba de por medio detener al procurador y estaba de por medio detener a militares”.

Y aclaró que reclamo del fiscal para el caso Ayotzinapa, Omar Gómez Trejo, “es que no fue tomado en cuenta”.

“Él trabajaba de común acuerdo con Alejandro Encinas, yo daba por hecho de que habían participado todos. Entonces no les gustó que se actuará así, ni les gustó el informe al fiscal que estaba, por eso planteó lo de su renuncia”, confesó el presidente.

Tras estas declaraciones, se le cuestionó si Omar Gómez Trejo estaba actuando en favor de sus adversarios y si el Ejército estaba presionando para detener las investigaciones. Ambos casos fueron descartados por el titular del Ejecutivo.

AMLO refrenda apoyo a Alejandro Encinas

En este contexto, López Obrador refrendó todo su apoyo a Alejandro Encinas en las investigaciones del Caso Ayotzinapa.

“No hay campaña en contra de Encinas, tiene todo nuestro apoyo. Si hay campaña en contra de Encinas, hay campaña en contra mía”, sentenció AMLO.

“Sé que hay muchos intereses de por medio, tan es así que se hizo un pacto de silencio y nos costó muchísimo llegar a las conclusiones que se tiene el informe, incluso hubo asesinatos”, recordó. (Fuente: El Financiero)