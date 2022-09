Avala Marciano Dzul y Cabildo cumplir laudo con trabajadores municipales

TULUM, MX.- El Cabildo de Tulum aprobó hoy la autorización de una firma de convenio para cumplir con un laudo laboral pendiente, desahogando un adeudo cuya solución era una promesa realizada por el hoy presidente municipal, Marciano Dzul Caamal, cuando era regidor, en la administración anterior.

En la sesión de este jueves, los integrantes del cabildo avalaron la firma de un convenio de indemnización con el Sindicato Único de Trabajadores al Servicio del Ayuntamiento de Tulum, por el laudo dictado el 11 de abril de 2022 por el tribunal de conciliación y arbitraje del Estado de Quintana Roo, relativo al expediente DIT-094/2019.

Esta sentencia deriva de una demanda interpuesta en junio de 2019, por 243 trabajadores del Ayuntamiento, causa que en su momento fue abanderada por el hoy presidente municipal.

De esta manera concluye el juicio reclamatorio laboral, promovido por los demandantes, “Procurando evitar más dilaciones y prolongar innecesariamente el otorgamiento de la Seguridad Social a los trabajadores y en cumplimiento al laudo de fecha 11 de abril del año 2022”.

“Esto no quiere decir que hoy se resuelva, sino esto es para que se proceda dando los pasos correctos y mencionar aquí frente a los regidores, no va a ser un pago en su totalidad en una exhibición, vamos a firmar un convenio con ellos para que se vaya pagando en parcialidades o en tiempos pero que no se afecte los recursos del municipio para las obras y para lo demás que está proyectado”, expresó Marciano Dzul.

El cabildo instruyó a la Oficialía Mayor dar seguimiento a las gestiones y diligencias necesarias para la reincorporación de los demandantes al Instituto Mexicano del Seguro Social, o en su caso de no ser jurídicamente posible ante Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, bajo el régimen obligatorio de Seguridad Social al Sistema de Ahorro para el Retiro Honorable Ayuntamiento del Municipio de Tulum, Quintana Roo y al Fondo Nacional de la vivienda para los Trabajadores o Fondo de la Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado; así como contemplar que la Tesorería Municipal realicen las adecuaciones presupuestales correspondientes a fin de llevar a cabo los pagos necesarios para el cumplimiento del convenio. (Agencia SIM)