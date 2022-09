Empresariado de Quintana Roo a favor de ampliar días de vacaciones para los trabajadores, pero de manera gradual

Por Saraí Reyes

CANCÚN, MX.- Líderes empresariales de Quintana Roo se pronunciaron a favor de la reforma laborar que permite incrementar los días de vacaciones para los trabajadores para lograr un periodo de descanso más digno, pero de manera gradual para evitar el impacto a la operatividad y en la economía de las empresas.

Al respecto, Angélica Frías González, quien encabeza de manera interina la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) en Quintana Roo, indicó que los beneficios que trae esta reforma para el trabajador, es de salud y descanso, lo cual dijo es positivo y garantiza mayor productividad.

“Nosotros proponemos que no pasemos de 6 a 12 días de manera inmediata, qué el próximo año pasemos a 9 y el siguiente a 12, que las vacaciones continuas no sean de golpe de 6 a 12, nosotros queremos y proponemos que sea de manera paulatina porque ya cuando eres la pequeña o mediana empresa que tiene 3 o 5 colaboradores puede afectar financieramente a la empresa”, expresó.

Por su parte, Eduardo Martínez González, presidente del Consejo Coordinador

Empresarial del Caribe (CCE), coincidió en respaldar la reforma, sin embargo, consideró que el cambio debe ser gradual con incrementos de días al año hasta lograr el ajuste para evitar el impacto a la operatividad de las empresas.

“Tiene un buen fin, pero no se puede hacer de tajo, todos estamos de acuerdo con ampliar estos días porque la gente descansada y con pilas recargadas siempre será más productiva, solo que hacerlo de un año a otro no es tan fácil porque las empresas se verían afectadas por qué no cuentan con tantos trabajadores para poder compensar esos espacios”, explicó. (Noticaribe)