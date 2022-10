“SI TIENEN ALGO QUE LES PUEDA ENCONTRAR, MEJOR DENLE VUELTA A LA PÁGINA”: Advierte secretario de Seguridad Pública, Rubén Oyarvide, a elementos policiacos que muestren lo qué saben hacer y que lo mejor es llevar la fiesta en paz; aclara que no es político, que no tiene compromisos con nadie y que a nadie le debe nada

Por Rafael Briceño

CHETUMAL MX. – “No soy político y no tengo compromiso con nadie, a nadie le debo nada, y si tienen algo que les pueda buscar, mejor denle vuelta a la página”, advirtió Rubén Oyarvide Pedrero al presentarse como nuevo secretario de Seguridad Pública, en un evento realizado en las instalaciones del C4.

Aclaró que sigue activo en la Secretaría de Marina, con 37 años de trayectoria, y ahora en funciones en la policía municipal de Benito Juárez y estatal.



Oyarvide Pedrero, quien entra al gobierno de Mara Lezama para sustituir de manera repentina a Manelich Castilla, quien dejó el cargo apenas cinco días de haber llegado a la corporación, afirmó que en Benito Juárez, como secretario de Seguridad Pública, “se lograron dos o tres cosillas, pero por cuestiones de tiempo, de presupuesto y de campañas no logramos avanzar, pero ahora el que se queda también es de la Marina y le daremos continuidad y apoyo a los programas”.

Sin embargo, advirtió que a partir de estos momentos, los elementos policíacos deben mostrar que es lo qué saben hacer y cuáles son sus resultados para obtener algún beneficio.

Aquí, como las campañas y como les digo, ‘show me’, qué tienen, qué saben hacer y dependiendo del comportamiento y los resultados es el cambio que ustedes verán y los beneficios que tendrán, “pero primero hay que demostrarle a la ciudadanía un cambio en la policía”.

“No soy político, no soy de decir palabras policías, pero si sé tratar a la gente”, aseguró.

“Ustedes deben mostrar que es lo que saben hacer con honor, responsabilidad y todos los códigos de ética que implica la Secretaría de Seguridad Pública y de todo lo demás yo me encargo”, afirmó.

Comprometió su esfuerzo para gestionar los apoyos para los policías a quienes les advirtió que él no se queda con nada.

Reiteró que no tiene compromiso con nadie, que a nadie le debe nada, y su compromiso es únicamente con la institución, con su trabajo, con Dios y su familia.

Reiteró que sigue activo en la Secretaría de Marina y ahora su compromiso es con la Secretaría de Seguridad Pública.

Oyarvide Pedrero advirtió que a partir de este momento es borrón y cuenta nueva por lo que advirtió a los elementos policíacos que si tienen algo que les pueda buscar que mejor den vuelta a la página.

Afirmó que la corporación lleva muchos años y sexenio tras sexenio, los elementos siguen pidiendo lo mismo, pero las condiciones no cambian “porque sólo se la pasan concediendo a un grupito que se los lleva a un líder”.

Los problemas de ustedes no son diferentes a los que se registran en las corporaciones policiacas del país, pero vamos a trabajar juntos y ustedes me demuestran qué saben hacer y resultados y yo de gestionar, subrayó.

El secretario de Seguridad Pública advirtió que es de calle y, sin avisar, visitará alguna caseta policíaca o alguna base de operación.

Aclaró que no actúa con base en chismes y que si alguien denuncia tendrá que mostrar todas las pruebas “y no tendré ninguna consideración. Sobre aviso no hay engaño, quien avisa no es traidor. Por eso les digo que si traen algo mejor denle vuelta a la página”.

Dijo que contestará todos los mensajes por Whatsap que le envíen, pero que no esperen que responda alguna llamada si no se han identificado primero por obvias razones.

“Vamos a trabajar en equipo. Show me, qué saben hacer, apegados a derecho, respetando el debido proceso, con resultados y buen comportamiento y llevaremos la fiesta en paz”, señaló.

Manifestó su confianza en terminar los cinco años de la administración o quizá un poco más. (Noticaribe)