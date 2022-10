Obras del Malecón Bahía en Chetumal siguen sin ser entregadas

CHETUMAL, MX.- Aunque incluso ya tuvieron un evento masivo para ser “inauguradas”, por parte de la anterior administración del Gobierno del Estado, las obras de remodelación del Bulevar Bahía siguen sin ser entregadas al municipio, por lo que formalmente siguen inconclusas.

Así lo explicó Ruti Carlos Buenfil Magaña, miembro del comité de contraloría social de estos trabajos, quien indicó que a pesar del evento “para la foto”, ellos continúan en espera de ser notificados de la entrega real.

“Estamos en espera que la Seop (Secretaría de Obras Públicas) nos invite a alguna reunión, para cuando entregue la obra al municipio”, indicó. “Hemos preguntado a los encargados de la obra, pero no han dado fechas”.

La contraloría social ofreció sus observaciones a los trabajos hechos, pues a mediados de agosto, luego de unas lluvias intensas, comerciantes de la zona les mandaron fotos de la anegación, y de cómo las alcantarillas estaban absurdamente encima de la banqueta. Ni entonces ni ahora han recibido alguna respuesta oficial.

No obstante, William Conrado Alarcón, ahora ex titular de la Seop, señaló, luego de ser cuestionado al respecto en entrevista, que tal vez faltaría añadir coladeras, pero eso le tocará al ayuntamiento, porque no lo contemplaron ellos en su proyecto.

Ruti Carlos Buenfil Magaña señaló que el gobierno municipal tiene un año de garantía para reclamar por vicios ocultos con las empresas, tema en el que estarán pendientes, pues aunque ellos señalen, es la comuna es la que recibe y la que le toca exigir estas correcciones. (Agencia SIM)