¡AH, BURROS!: Fonatur celebra a Quintana Roo por su aniversario… ¡usando una foto de Portugal!

CANCÚN, MX.- Con motivo del aniversario 48 de la fundación de Quintana Roo, decenas de políticos, personalidades de la sociedad civil e instituciones celebraron este día al estado, a través de redes sociales; sin embargo, el Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) destacó entre todo ellos al confundir las costas de la entidad con las de un destino turístico de Portugal.

Fue a través de todas sus cuentas de redes sociales, poco después del mediodía, cuando esta dependencia publicó una imagen conmemorativa, acompañada de unas palabras que rememoran un pasaje histórico de la región que hoy conocemos como Quintana Roo.

“#QuintanaRoo nació en ‘Siyancaan Bakhalal’, fundada por los mayas en lo que hoy es Bacalar y que significa ‘Puerta del Cielo” y ‘Lugar de Carrizos’. Hoy, celebramos la creación de Quintana Roo”, se lee en el post.

Sin embargo, a los pocos minutos de esta publicación, varios usuarios de redes sociales comentaron la publicación o emitieron una opinión alusiva a esta pifia en sus cuentas personales, señalando que la costa que aparecía en la imagen correspondía a Caparica, en Portugal, que se encuentra cerca de la desembocadura del río Tajo en Lisboa.

Además, los internautas criticaron, entre otras cosas, que la dependencia, al contar con un acervo de cientos de fotos de la entidad, haya publicado una imagen de costas europeas.

“Cuando Fonatur, siendo dueño de Cancún, teniendo el chorromil chorrocientos de fotos, felicita a Quintana Roo, con foto de Caparica, Portugal”, comentó una internauta.

“Ya no me extraña estas cosas, si Mérida es la cuarta ciudad del mundo jajaja porque la costa de Quintana Roo no pueda ser la de Portugal?”, señaló otro usuario.

Luego de estos comentarios, al poco tiempo, Fonatur retiró la imagen de sus redes sociales, aunque ya no volvió a publicar algún comentario alusivo sobre el aniversario de Quintana Roo. (Agencia SIM)