México no espiará ni a opositores ni a ciudadanos tras acuerdo aeroespacial con Rusia, aclara AMLO

CIUDAD DE MÉXICO, MX.- El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) rechazó que el acuerdo aeroespacial firmado con Rusia sea para espiar a opositores o a ciudadanos, publicó 24-horas.com.

Luego de que este fin de semana se difundiera dicho acuerdo de cooperación aeroespacial, y se manejó que incluía la instalación de sistemas Glonass (Sistema Global de Navegación Satelital), el mandatario federal dijo que:

“Es un acuerdo firmado en septiembre antes de la guerra y ahora se está haciendo un escándalo porque se habla de que México. Estos acuerdos se firman con todos los países y no tienen el propósito de espiar a nadie ni de afectar la soberanía de ninguna nación”.

De ahí que -destacó López Obrador- la versión del espionaje se difundió en el contexto de la guerra de Rusia y Ucrania, ya que hay una propaganda maniquea en el mundo que busca convencer de que hay “buenos y malos” por lo que:

“A nosotros que no nos metan en sus asuntos. México tiene una política de neutralidad”.

Además de que dicha información se ha difundido en el contexto de las próximas elecciones en EU.

La presunta instalación del Glonass fue difundida por la periodista Dolia Estévez a través de su cuenta de Twitter (@DoliaEstevez):

“Analistas en Washington señalan que expansión de Glonass, similar al GPS 🇺🇸, es parte de estrategia de Putin de incorporar a LA a su zona de conflicto. Glonass opera en Nicaragua, Venezuela y Brasil. La 4t está ayudando a Rusia a lograr lo que la URSS no pudo en Guerra Fría”.

Tras ello, el canciller Marcelo Ebrard escribió en su cuenta de Twitter (@m_ebrard):

“Les comparto comunicación del Dr. Salvador Landeros, Director de la Agencia Espacial Mexicana, en la que me informa que no se instalará el sistema satelital Glonass en México. El Acuerdo Marco de referencia no lo menciona ni lo incluye y no está previsto instalarlo en nuestro país”. (24-horas.com)