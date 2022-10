TENDENCIAS | ¿Cómo fortalecer nuestro cabello?

Ahora que nos enfrentamos a un cambio de estación no solo nos enfrentamos a cambios de temperaturas, sino también a cambios que afectan al funcionamiento normal de nuestro organismo.

Este cambio puede afectar a nuestra energía y nuestra vitalidad, pero también conlleva cambios en nuestro cabello. Puede que notes que se está cayendo más de lo habitual o que se ve más apagado o sin brillo.

Todos estos síntomas pueden ser normales. La buena noticia es que pueden ser contrarrestados con unos buenos hábitos y añadiendo a nuestra alimentación las vitaminas adecuadas de una tienda de vitaminas. Así lograremos conseguir un cabello más sano, brillante y fuerte. ¿Te gustaría saber cómo hacerlo?

¿Cómo conseguir tener un cabello más fuerte y sano?

En ocasiones, la pérdida de cabello puede estar relacionada con el estrés, problemas de ánimo relacionados con la falta de descanso, cambios hormonales o una mala alimentación.

Una alimentación sana y equilibrada con abundancia de frutas, verduras, frutos secos, pescado y algo de carne nos ayudarán a mantener una buena salud para nuestro cuerpo, pero también para nuestro cabello.

Por otro lado, hacemos bien evitando alimentos con demasiada azúcar y ultraprocesados, ya que estos no permiten una correcta absorción de los nutrientes que nuestro cuerpo necesita de manera regular.

Además, debemos de seguir los consejos de los expertos para descansar de la manera adecuada, como intentar acostarnos y levantarnos a la misma hora, evitar usar el celular justo antes de acostarnos o asegurarnos de que nuestra habitación y nuestra cama sea lo más cómoda posible para favorecer una buena noche de descanso.

¿Cuáles son las vitaminas y minerales más importantes para tener una buena salud en nuestro cabello?

Comenzamos mencionando las vitaminas que más intervienen en la salud de nuestro cabello. Después, también te mencionaremos un mineral muy importante.

Vitamina A

La Vitamina A influye de manera muy directa en nuestro cabello porque es utilizada por nuestras células para crear sebo. Este sebo es el que mantiene nuestro cabello hidratado y esto favorece su crecimiento.

Por lo tanto, es importante que nos aseguremos de ingerir una dosis correcta de productos lácteos en nuestra dieta o de tomarla mediante algún suplemento vitamínico.

Te recomendamos que consultes a tu médico la cantidad adecuada de vitamina A que necesitas personalmente.

Vitamina C

La vitamina C nos ayuda a que nuestro cuerpo absorba de manera adecuada el hierro, que, como veremos después, también es importante para nuestro cabello. Para obtener una cantidad adecuada de vitamina C podemos ingerir frutas como la naranja, limón o el pomelo y verduras como la col o el pimiento rojo y verde.

Vitamina D

La vitamina D influye en nuestro sistema inmunitario. Esto nos ayuda de muchas maneras, entre ellas las que están relacionadas con la salud de nuestro cabello.

Vitamina E

La vitamina E nos protege del daño que producen los radicales libres.

Vitamina B (Biotina)

La falta de biotina se considera que está directamente relacionada con la pérdida de cabello. Esta vitamina es imprescindible para la correcta salud no solo de nuestro cabello, sino de otros tejidos corporales como la piel o las uñas.

La biotina ayuda a nuestro organismo a descomponer tanto las grasas como los carbohidratos, lo que favorece el crecimiento del cabello, la piel y las uñas.

Algunos alimentos como la carne de pollo, la ternera y las patatas son una buena fuente de Biotina.

Hierro

Como te dijimos anteriormente, el hierro también es importante para nuestra salud capilar. Si el nivel de hierro en nuestro organismo es bajo, esto puede conllevar la caída del cabello. Para conseguir unos niveles correctos de hierro podemos añadir a nuestra dieta lentejas, carne, espinacas o huevo. También podemos optar por tomarlo mediante suplementos alimenticios.

English

How to strengthen our hair?

Now that we are facing a change of season we are not only facing changes in temperature, but also changes that affect the normal functioning of our body.

This change can affect our energy and vitality, but it also brings changes to our hair. You may notice that it is falling out more than usual or that it looks duller or lackluster.

All of these symptoms can be normal. The good news is that they can be counteracted with good habits and by adding the right vitamins from a vitamin store to your diet. This way we will achieve healthier, shinier and stronger hair. Would you like to know how to do it?

How to get stronger and healthier hair?

Sometimes hair loss can be related to stress, mood problems related to lack of rest, hormonal changes or poor diet.

A healthy and balanced diet with plenty of fruits, vegetables, nuts, fish and some meat will help us to maintain good health for our body, but also for our hair.

On the other hand, we do well avoiding foods with too much sugar and ultra-processed foods, as these do not allow a correct absorption of the nutrients that our body needs on a regular basis.

In addition, we should follow the advice of experts to rest properly, such as trying to go to bed and get up at the same time, avoid using the cell phone just before going to bed or make sure that our room and our bed is as comfortable as possible to promote a good night’s rest.

What are the most important vitamins and minerals for healthy hair?

We begin by mentioning the vitamins most involved in the health of our hair. Then, we will also mention a very important mineral.

Vitamin A

Vitamin A has a very direct influence on our hair because it is used by our cells to create sebum. This sebum is what keeps our hair hydrated and this promotes hair growth.

Therefore, it is important to make sure that we ingest a correct dose of dairy products in our diet or take it through a vitamin supplement.

We recommend that you consult your doctor about the right amount of vitamin A you personally need.

Vitamin C

Vitamin C helps our body to properly absorb iron, which, as we will see later, is also important for our hair. To obtain an adequate amount of vitamin C we can eat fruits such as oranges, lemons or grapefruit and vegetables such as cabbage or red and green peppers.

Vitamin D

Vitamin D influences our immune system. This helps us in many ways, including those related to the health of our hair.

Vitamin E

Vitamin E protects us from damage caused by free radicals.

Vitamin B (Biotin)

Lack of biotin is considered to be directly related to hair loss. This vitamin is essential for the proper health not only of our hair, but also of other body tissues such as skin and nails.

Biotin helps our body to break down both fats and carbohydrates, which promotes the growth of hair, skin and nails.

Some foods such as chicken meat, beef and potatoes are a good source of Biotin.

Iron

As we told you earlier, iron is also important for our hair health. If the level of iron in our body is low, this can lead to hair loss. To achieve correct iron levels we can add lentils, meat, spinach or eggs to our diet. We can also choose to take it through food supplements.