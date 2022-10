DESPIDO INJUSTIFICADO: Da vista Derechos Humanos al Congreso del Estado por incumplimiento de ex directiva del DIF estatal, María Elba Carranza, de recomendación por violentar derechos de una trabajadora

Por Rafael Briceño

CHETUMAL, MX. – Ante el incumplimiento de la ex directora del DIF estatal, María Elba Carranza Aguirre, de la recomendación emitida para resarcir el daño ocasionado a una trabajadora por despido injustificado, la Comisión de los Humanos del Estado de Quintana Roo dio vista a la Décimo Séptima legislatura para continuar con el proceso y sea atendido por el poder legislativo.

Felipe Nieto Bastida, encargado de despacho del organismo, dijo que la notificación fue enviada desde agosto al vencer el plazo de seis meses establecido en la normativa para que el DIF estatal cumpla con la recomendación.

Cabe recordar que el 12 de julio, Carranza Aguirre ofreció una disculpa pública a Erendira Martínez Morales y a su menor hijo por violentar el derecho a la maternidad y al período de lactancia, así como por despido injustificado.

La disculpa pública no fue aceptada por la víctima ya que no se cumplió con su reinstalación además que la recomendación contenía varias omisiones en el afán de proteger a Carranza Aguirre, además que no estaban consideradas la directora jurídica del DIF, Claudia Tinoco Cosío y de recursos humanos, Laura Soberanis Ramírez; la directora del IQM, Silvia Damián; la directora de la Casa de los abuelitos, Ninive Ramírez Sanguino y el abogado de la Casa hogar, José Alfredo Amoroso Hernández de quien recibió agresiones físicas.

Disculpas Públicas

Nieto Bastida recordó que la CDHEQROO ha recomendado la realización de 14 disculpas públicas como parte de la reparación de daños a las víctimas.

De la reparación económica de daños, Bacalar cumplió dos; Benito Juárez, tres y Solidaridad, uno.

En el caso de las disculpas públicas dijo que solamente la que emitió el DIF estatal no fue aceptada por la víctima ya que esta pendiente la reparación del daño.

Reiteró que en el caso del DIF estatal ya se dio vista a la XVII legislatura por el incumplimiento de la misma para dar continuidad con el protocolo. (Noticaribe)