Pesistas de Solidaridad obtienen nueve medallas en el Nacional Infantil Sub-15

PLAYA DEL CARMEN, MX.- Los pesistas de este municipio Anubis Bautista, Jorge Rangel e Itzel González le dieron a Quintana Roo nueve medallas, incluidas tres de oro, en el Campeonato Nacional Infantil Sub-15 de Levantamiento de Pesas, efectuado en San Luis Potosí.

Para estos deportistas, que acudieron acompañados por la entrenadora Mónica Ochoa Rodríguez, fue su primera competencia nacional. El campeonato es parte del proceso hacia los Juegos Nacionales Conade 2023.

Anubis Bautista Sánchez, de la categoría Sub 11, obtuvo el metal dorado en arranque, envión y total, en la división de menos de 36 kilogramos; Jorge Rangel Ochoa, de la Sub 15, se colgó tres platas, en menos 81 kilogramos, e Itzel González Banda, de la Sub 15, terminó con tres bronces, en menos de 55 kilos.

Amador Gutiérrez Guigui, director general del Instituto del Deporte Municipal, dijo que con el apoyo de los padres de familia, la iniciativa privada y municipal, los pesistas pudieron acudir al campeonato nacional, donde pusieron el nombre de Solidaridad en alto. (Infoqroo)