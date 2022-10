México elimina el uso obligatorio de cubrebocas en vuelos y salas de espera de aeropuertos

CIUDAD DE MÉXICO, MX.- La Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC) notificó la noche del martes a las aerolíneas que el uso de cubrebocas ya no será obligatorio en las instalaciones aeroportuarias, como las salas de espera, y durante los vuelos en México, publicó latinus.us.

La aerolínea Volaris detalló en sus redes sociales que la medida será aplicada tanto a pasajeros, como al personal aeronáutico a partir de hoy.

Sin embargo, la AFAC señaló que los concesionarios y permisionarios del transporte aéreo deberán recomendar el uso del cubrebocas si detectan a alguna persona o grupo con síntomas de Covid-19.

En tanto, el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) informó que se recomienda el uso de mascarilla en espacios cerrados con poca ventilación.

Por más de dos años, el uso de cubrebocas se estableció de forma obligatoria en los aeropuertos de México debido a la emergencia sanitaria por la pandemia de la Covid-19.

Actualización sobre el uso del cubrebocas a bordo. 🚨 La autoridad de aviación civil en México (AFAC) acaba de notificar a todas las aerolíneas que el uso de cubrebocas se torna de carácter opcional en vuelos, esto aplica tanto para personal como pasajeros. 😷 — Volaris (@viajaVolaris) October 12, 2022

México se sumó a países como Estados Unidos y de la Unión Europea, los cuales desde meses previos quitaron la obligatoriedad del uso de cubrebocas en aeropuertos.

El pasado 10 de octubre, el gobierno de México actualizó sus lineamientos de seguridad sanitaria frente a la pandemia.

En la nueva guía se recomienda eliminar el uso obligatorio del cubrebocas en espacios cerrados que cuenten con buena ventilación y con un distanciamiento adecuado.

El Comité de la Nueva Normalidad, conformado por las secretarías de Salud, Economía, Trabajo y Previsión Social, y el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), actualizó las medidas frente a la pandemia a más de dos años de detectarse el primer caso de Covid-19 en el país.

Las autoridades mantienen la recomendación del uso de cubrebocas en espacios cerrados que no cuenten con ventilación y en los que no se cuente con una sana distancia, así como a las personas que todavía no se vacunan contra Covid-19.

También sugiere que se mantenga el uso de mascarilla en lugares de trabajo mal ventilados donde varias personas compartan el lugar de trabajo.

Por otra parte, se eliminó el uso de tapetes desinfectantes y filtros sanitarios, sin embargo, se mantuvo la medida de sana distancia de 1.5 metros, el lavado constante de manos y el uso de soluciones con base alcohol al 60%.

Hasta el 11 de octubre, México sumaba 7 millones 97 mil 436 casos y 330 mil 209 muertes por Covid-19, de acuerdo con datos de la Secretaría de Salud. (Fuente: latinus.us)