TABASCO | Pobladores capturan cocodrilo para comérselo, pero son obligados a liberarlo…

TABASCO, MX.- Pobladores de la Villa Tepetitán, Macuspana, capturaron este miércoles un cocodrilo de casi 2 metros de longitud, con la intensión de prepararlo como alimento; los hechos ocurrieron a la altura del puente que cruza la laguna de esa localidad, publicó xevt.com.

Varias personas usaron cuerdas para arrastrar al animal y someterlo, con la intención de sacrificarlo, no obstante, la delegada de la Villa, Esther Mayo, les advirtió a los pobladores que estaban cometiendo un delito.

“Fui a hablar con ellos y les dije que ese animal no lo podían sacrificar, en primer lugar, porque está penado y segundo porque el que lo hiciera se iba a la cárcel. Y es una lagarta, estaba completamente gorda y claro que ellos se ilusionaron al verla, y yo les dije que no, que se tenía que soltar inmediatamente el animal, y dijeron que no porque están acostumbrados, y le digo que eso era en otro tiempo, ahorita no. No tanto el riesgo, es la alimentación, ellos me decían que es por su alimentación, que ellos carecen de alimento”, declaró.

Tras escuchar a la delegada, los pobladores desistieron de sus intenciones, por lo que desataron al saurio, quien inmediatamente huyo hacia el cuerpo de agua.

Cabe señalar que el cocodrilo moreletti es uno de los reptiles que están protegidos por la NOM-059-SEMARNAT-2010. (Fuente: xevt.com)