Tendrá que haber condiciones para que se dé un desarrollo en Pok Ta Pok, dice Alcaldesa Ana Patricia Peralta

Por Saraí Reyes

CANCÚN, MX.- La presidenta municipal de Benito Juárez, Ana Patricia Peralta de la Peña, advirtió que tendría que haber condiciones para que se pueda permitir un nuevo desarrollo en la zona de Pok Ta Pok como lo plantea la reciente modificación del Plan de Desarrollo Urbano (PDU).

Lo anterior, luego de que el presidente de la Asociación de Hoteles de Cancún, Puerto Morelos e Isla Mujeres, manifestó su preocupación por la sobredensificación de la zona hotelera, ante el anuncio de un posible proyecto turístico de más de 3 mil cuartos que se estaría proyectando para la zona de Pok Ta Pok.

“Eso todo un proceso, no es que de la noche a la mañana vaya a haber un desarrollo ni mucho menos; no quiere decir que se vaya hacer; obviamente somos muy respetuosos y muy cuidadosos de todo lo que nos marque la ley, tiene que haber para cualquier tipo de desarrollo que se haga pues tiene que haber las condiciones para que se pueda hacer y eso está muy específico”, afirmó

Y es que otros organismos y asociaciones civiles han levantado la voz para denunciar que el nuevo PDU no garantiza un desarrollo ordenado, sobredensifica la zona hotelera y los cambios de uso de suelo no son los más idóneos para el crecimiento de la ciudad de Cancún.

“En la actualización del PDU se habla de algunos polígonos de actuación, nos corresponde ir viendo que no se puede desarrollar si no hay condiciones, no va haber un desarrollo sin antes contar con absolutamente todo lo que se tiene que llevar a cabo”, reiteró. (Noticaribe)