Sector inmobiliario en Quintana Roo va en constante crecimiento y están retomando inversiones

Por Saraí Reyes

CANCÚN.- En el marco de la toma de protesta de Wilber Gutiérrez Álvarez, como nuevo Presidente de la Asociación Mexicana de la Industria Inmobiliaria, se dio a conocer que este sector continua en constante crecimiento y cerrarán el año superando las ventas de 2019, previo a la pandemia.

Wilber Gutiérrez, abundó que desde que inició el año se reportó un repunte en la industria y incluso con la pandemia no se detuvieron las ventas, y ahora con las obras del Tren Maya le están apostando a la mayor plusvalía que tendrán los predios por donde pasarán las vías.

Abundó que los principales destinos que actualmente registran una alta demanda de inmuebles son: Tulum, Playa del Carmen y Cancún, aunque cada uno cuenta con diferentes características y nichos de mercado continúan creciendo, lo que atrae la atención de los inversionistas.

“Yo creo que va haber un incremento en la plusvalía, si lo que sí va a ver y eso sí te lo digo, es una democratización del turismo, a que me refiero, el tren maya en buena medida va a re distribuir mucho del turismo que llega viaje del aeropuerto de Cancún a través de todos los estados de la Península y esto va a ser que mayor cantidad de gente se pueda desplazar a sitios a los que hoy no va, difícilmente un turista europeo que llega a Can conoce Xpujil o llega a Palenque, por las distancias por los tramos y por los tiempos”. Expuso.

Por último señaló que uno de los retos del consejo directivo es consolidar dicha asociación que nació en Playa del Carmen en el 2015 como alternativa a nivel nacional y lograr expandirla en diferentes partes de la República, pues como primera etapa estará presente en Querétaro, Guadalajara, Morelia, Monterrey, Michoacán y Ciudad de México. (Noticaribe)