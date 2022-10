Beatriz Paredes llama al PRI a superar rivalidades para hacer frente a la 4T… y se ‘destapa’ para la presidencia de la república en 2024

CIUDAD DE MÉXICO, MX.- La senadora del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Beatriz Paredes Rangel, reiteró sus intenciones de competir por la candidatura a la Presidencia de la República en las elecciones del 2024 y pidió que se realice un proceso democrático para elegir al rostro del tricolor, publicó infobae.com.

Durante su ponencia en el evento Diálogos por México, la legisladora sostuvo que la oposición al gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) se debe de unir para no permitir que en los comicios nacionales se realice una elección de Estado.

Y es que para Paredes Rangel, la Cuarta Transformación (4T) tiene a su favor los programas sociales, así como muchos servidores públicos en la mayoría de los estados de la república, por lo que instó a que se cierren filas en pro de que realizar un programa a favor de un gobierno de coalición.

“Sabemos que el partido en el poder estará cobijando por una elección de Estado. No permitiremos una elección de Estado, no permitiremos la intromisión de los llamados servidores del bienestar, no queremos que el Estado meta las manos para ganar una elección ficticia”, expresó desde el auditorio Plutarco Elías Calles.

Asimismo, dijo que desde la oposición se tiene una gran ventana de oportunidad, puesto que el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) se juega su continuidad en la administración federal y solo en alianza se podrá evitar a que se cree un nuevo “maximato”.

Admitió que la tarea no será sencilla debido a que la 4T está dando los primeros golpes contra la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; sin embargo, cuestionó que no haya cambios en la estrategia de seguridad que está afectando a la ciudadanía.

“La 4T transciende por mucho los límites de organizaciones y convocatorias partidistas”

Aunado a lo anterior, puntualizó que México no tiene que ser “una caricatura de la Reina del Sur”, pues puntualizó que la inseguridad es uno de los principales problemas que se tienen en la República Mexicana, por lo que reiteró la necesidad de crear gobierno de coalición y alianzas que reviertan la estrategia de “abrazos y balazos”.

Rivalidades al interior del PRI

No obstante, la senadora se expresó que se deben de dejar a un lado las disputas internas en el partido, ya que el país necesita unidad de cara a las elecciones federales: “No es una etapa de individualidades”. Ante lo cual lanzó un llamado interno para unir a su partido.

“No es etapa de ambiciones personales, es una etapa que requiere el esfuerzo de todos, un bloque nacional, un gran frente que nos permita defender a nuestro país”, indicó la expresidenta del PRI.

Indicó que, incluso las personas no presentes -haciendo alusión al senador Migue Ángel Osorio Chong-, existen cuadros que tienen ideas y que deben de ser tomadas en cuenta para crear un plan que pueda hacerle frente a la 4T.

Se destapa para la Presidencia de la República

Al final de su disertación, la senadora se destapó para competir por la elección del 2024; sin embargo, dejó entrever que no será solo con el PRI su aspiración, sino que también buscará que el Partido Acción Nacional (PAN) y el Partido de la Revolución Democrática (PRD), así como a los demás partidos de oposición para competir por la candidatura.

“Con humildad aspiro a ser presidenta, con un frente amplio, con un gobierno de coalición, porque en 2024 vamos por la grandeza de México”, finalizó. (Fuente: infobae.com)