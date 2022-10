“NO SOLAPAREMOS ABSOLUTAMENTE A NADIE”: Suspenden a 5 policías municipales en Cozumel por su presunta relación con un intento de ejecución

COZUMEL, MX.- El Comité de Honor y Justicia de la Policía Municipal determinó suspender a cinco elementos por su presunta relación con el intento de ejecución del ciudadano Cristian Torres, quien la semana pasada sobrevivió a un ataque armado a pocos metros de la Dirección de Seguridad Pública, cuando salía de un arresto de 36 horas, informó la presidenta municipal, Juanita Alonso Marrufo.

La alcaldesa reveló que, derivado de la denuncia realizada por la víctima, la corporación inició una investigación de manera interna, misma que, aclaró, es independientemente de la que sigue la Fiscalía General del Estado (FGE).

Detalló que como parte de las primeras indagatorias se analizó un video captado por las cámaras de vigilancia al interior de la Policía Municipal, en las que se aparecieron algunas irregularidades.

En tanto, cuestionada sobre Jesús Rosado, subdirector operativo, quien también fue señalado por Cristian Torres, adelantó que también será removido.

“Esa persona en las investigaciones, en los videos específicamente no aparece; sin embargo, fue denunciado por la víctima de los hechos aquí cerca la dirección y a través de la Fiscalía también existe una investigación y por nuestra parte también será suspendido”, apuntó.

Juanita Alonso también indicó que el Comité de Honor y Justicia fijó 10 días como máximo para concluir la investigación interna, que es el tiempo que los cinco uniformados permanecerán suspendidos

“Se está trabajando, no solaparemos absolutamente a nadie. Es bien importante que realicen las denuncias correspondientes”, aseveró.

De acuerdo con el testimonio de la víctima, durante su arresto en la Dirección de Seguridad Pública, fue fotografiado por los elementos a cargo antes de ser liberado, presuntamente para que los sicarios que iban tras él pudieran identificarlo.

“Si en Seguridad Pública los mismos policías me sacaron y me empezaron a tomar fotos en la noche para ver cómo andaba vestido, ahora sí que tengo miedo, no puedo andar tranquilo, la misma policía de aquí anda haciendo esto”, manifestó en esa ocasión. (Agencia SIM)