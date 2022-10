QUEDAN PENDIENTES OTRAS 13 DENUNCIAS: Desecha juez una denuncia contra Laura Beristain

CANCÚN, MX.- Un juez de lo penal determinó hoy en audiencia no vincular a proceso a la ex presidente municipal de Solidaridad y actual regidora, Laura Beristain Navarrete, acusada de no concluir de forma debida el proceso de entrega-recepción del ayuntamiento.

La Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción presentó su caso ante el juez, dentro de la carpeta 5/2022, pero éste consideró que no existían elementos suficientes para llevar a la ex munícipe a juicio.

Fue la actual administración municipal la que interpuso esta denuncia, toda vez que sus antecesores no cumplieron con el proceso de entrega-recepción, por lo que carecían de una relación de los estados financieros, patrimonio, equipo y otros detalles.

Aunque la hoy regidora quedó exculpada de este caso, existen todavía otras 13 denuncias penales en su contra todavía pendientes, por diversas supuestas irregularidades. (Agencia SIM)