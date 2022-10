AMLO pide a fiscales estatales tener ‘vergüenza’… y renunciar a sus cargos si no dan resultados

TAMAULIPAS, MX.- El Presidente Andrés Manuel López Obrador pidió este miércoles a fiscales estatales que renuncien si no han dado resultados y criticó que en promedio se les nombran por ocho años o más, publicó sinembargo.com.

En su rueda de prensa matutina desde Ciudad Victoria, en Tamaulipas, el Jefe del Ejecutivo federal consideró que aunque a los fiscales se les dé el cargo por un periodo largo, no quiere decir que la “gente tenga que aguantar”. Sin embargo, descartó que su Gobierno planteé una reforma, ya que, dijo, las autoridades locales son quienes tienen que resolver este tema.

“Nosotros no vamos a plantear una reforma. Yo creo que esto lo tienen que resolver las mismas autoridades locales y tener un poco de vergüenza, porque si ya llevan seis años y no hay buenos resultados, pues hay que tener dignidad y decir: ‘ahí está mi renuncia, ya me voy’”, dijo el mandatario.

“Es realmente un absurdo, los mismos procuradores si no hay resultados deberían de renunciar, de salirse, pero ahí están aferrados y lo peor es que algunos hasta cometen delitos o se asocian con la delincuencia”, agregó.

Asimismo, el Jefe del Ejecutivo federal cuestionó los periodos largos que los estados le dan a los fiscales para el cargo, y puso como ejemplo al Fiscal de Guanajuato, Carlos Zamarripa, quien lleva 14 años en el cargo, y que López Obrador ha pedido al Gobernador de la entidad, Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, que lo destituya, sin éxito.

“Creo que no se pensó que era demasiado tiempo. Los periodos presidenciales antes eran de cuatro años, en Estados Unidos siguen siendo de cuatro con posibilidades de reelección […] Acá se decidió que fueran seis años sin reelección y es muy bueno eso, pero en el caso de los procuradores resolvieron en promedio ocho años, el de Guanajuato lleva 14 y le faltan dos, se les pasó la mano, es mucho”, expresó.

El Presidente López Obrador mencionó que hay estados en donde han llevado a cabo cambios de fiscales, lo cual hizo que mejorara la situación en materia de seguridad pública. En ese sentido, el mandatario puso como ejemplo al exfiscal de Veracruz, Jorge Winckler Ortiz.

“Hay veces que está muy mal la situación de seguridad en un Estado, sale el Fiscal o Procurador y las cosas mejoran, y se puede probar, el caso de Veracruz. Estaba mal, mal, mal. Salió y desde luego hubo muchos cambios, pero es notorio que cambió la situación de seguridad”, indicó.

“Hay que seguir tratando este tema y si no hay buenos resultados no puede haber impunidad, nadie debe sentirse absoluto en ningún nivel del Estado. Y estar pendientes de los resultados. Sí hay estos problemas todavía en algunos estados”, concluyó. (Fuente: sinembargo.mx)