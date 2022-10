DINERO NO FUE PARA AMLO SINO PARA EL MOVIMIENTO: Pío López Obrador acusa dilación de la FGR al proceso en su contra

CIUDAD DE MÉXICO, MX.- Pío López Obrador, hermano del presidente de la República, aseguró que es “totalmente falso” que exista una nueva orden de aprehensión en su contra, que no ha tramitado amparo alguno para evitar la detención y acusó a la Fiscalía General de la República (FGR) de dilación en el proceso abierto que lo involucra en la presunta comisión de delitos electorales, publicó lopezdoriga.com.

En entrevista con Joaquín López-Dóriga en Radio Fórmula, Pío López Obrador, calificó de falsos los dichos ayer, en el mismo espacio radiofónico, por José Agustín Ortiz Pinchetti, fiscal especializado en delitos electorales de la Fiscalía General de la República (FGR).

“Ortiz Pinchetti hizo una serie de declaraciones que considero son imprecisas y algunas con alto contenido de falsedad”, señaló al inicio de la entrevista. “Esas declaraciones no contribuyen a esclarecer los hechos; sino al contrario, generan más confusión a la opinión pública y difaman, aún más, a mi persona”, señaló.

“Las declaraciones de ayer (vertidas por Ortiz Pinchetti) no ayudan . Sino al contrario, generan más confusión en la opinión pública y continúan difamando a mi persona. Eso no sirve. Lo que sirve son las actuaciones de la Fiscalía”, agregó.

Aclaró que quien comparecerá este jueves 20 de octubre es uno de los imputados, quien fue citado a declarar el pasado 14 de octubre, no él.

Rechazó que haya “enredado” el caso al dar una entrevista a Expansión.

“Ya dije lo que tenía que decir, y en esa última fecha, además, yo elaboré una serie de preguntas al Ministerio Público, como ‘¿por qué durante dos años la fiscalía no ha investigado absolutamente nada?’”, afirmó.

“Dije la verdad. Yo no declaré nuevos hechos, como dijo el señor Ortiz Pinchetti”, agregó.

Reiteró que lo manifestado en la revista Expansión “es de dominio público”.

Pío López Obrador recordó que el viernes 21 de agosto del 2020, el presidente de la República dijo que conocía de los hechos, que conocía toda la verdad y que estaba dispuesto a declarar ante Ministerio Público.

“Ellos se enredaron”, agregó.

Aportaciones, “para el movimiento”, no para el partido

“No fue en el 18 (2018), fue en el 15 (2015) y sí fue en el marco del proceso electoral”, señaló Pío López Obrador al confirmar que sí recibió dinero, como se reveló en agosto de 2020, en un video en el que aparece recibiendo dinero en efectivo.

En la grabación, se puede escuchar a David León Romero, quien llegó a ocupar la titularidad de la Coordinación Nacional de Protección Civil, diciendo que le lleva “uno”, sin hablar en específico de dinero.

“No se hizo nada con esos recursos. Fueron aportaciones para apoyar al movimiento. Al movimiento. Que no se confunda con apoyar a un partido político”, agrega.

“Yo no hablo en ningún momento de AMLO. Yo espero que esa declaración no sea un pretexto de la Fiscalía para seguir ‘chicaneando’ el tema”, afirmó.

“He comparecido las veces que han sido necesarias”

Respecto a los amparos que han sonado en diversos medios a lo largo de su proceso, Pío López Obrador señaló que, al momento, tanto él ni su defensa han presentado un amparo para no comparecer. Dijo que, por el contrario, “he comparecido las veces que han sido necesarias”.

“La realidad es que existen violaciones flagrantes a la Constitución de la República. La realidad es que yo acudí al amparo porque consideré que había dilación en consumir la carpeta de investigación, a favor o en contra mía. Quiero decir que la Fiscalía no está, no estaba y todavía no está cumpliendo con su obligación constitucional de otorgar justicia pronta y expedita. Por eso, un juez de amparo en materia penal, en sentencia de mayo de 2022, estableció ‘Durante el tiempo que se ha presentado la indagatoria’, es evidente que existe actividad procedimental, situación que se comprueba que el fiscal no ha dado cumplimiento a la obligación del Ministerio Público“, agregó.

“Lo que yo estoy expresando, está sustentado. Yo no hablo a lo tonto. No hablo de manera improvisada. Todo esto está probado y está comprobado”, expresó

“La lucha jurídica va a continuar, hasta que se aclaren los hechos”, refirió.

“El más interesado que la autoridad investigue a fondo el tema para que se haga justicia pronta y expedita, como lo establece el 17 de la Constitución, y se castigue al culpable o a los culpables o responsable o los responsables, soy yo. Yo soy el más interesado”, concluye.

¿Habla con su hermano el presidente?

Entre risas, Pío López Obrador aseguró que, desde el proceso electoral presidencial de 2018, no ha conversado ni visto a su hermano, el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador.

“Yo no milito desde hace ya mucho tiempo. Yo creo que desde antes de las elecciones del 2018. Él ganó en julio… Tendrá unos cuatro o cinco años que no lo veo de manera personal”, agrega.

¿A qué se dedica actualmente Pío López Obrador?

Por último, detalló que hoy en día se dedica a cuidar un rancho, donde tiene plantación forestal comercial, misma que atiende tras la muerte de sus padres, hace 22 años.

(Fuente: Expansión Política)