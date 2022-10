Dice Gobierno de Quintana Roo que investigará a fondo la raíz del problema en terreno invadido en Mahahual que derivó en un violento enfrentamiento con policías estatales

CANCÚN, MX.- Cristina Torres Gómez, secretaria de Gobierno, garantizó que se investigará a fondo la raíz del problema que derivó ayer en un enfrentamiento en Mahahual, entre elemento de la Seguridad Pública y personas que se opusieron a que se cumpla una diligencia que se da entre particulares.

“Se acudió a cumplir una orden una orden de reivindicación, no es un tema de desalojos, tras una sentencia dictada hace algún tiempo. Hubo oposición de las personas sentenciadas y se inició una trifulca, tras la cual fueron separados 10 elementos de Seguridad Pública mientras se investiga si incurrieron en algún tipo de responsabilidad”, explicó.

Entrevistada por Capital Noticias, expresó que los pobladores argumentan que hubo alteraciones en los documentos por lo que garantizó que se van a revisar, e insistió en que nunca será necesario llegar a los límites de violencia porque no abona en nada. Ni a la causa que ellos pelean como justa, ni al cumplimiento de cualquier mandato por parte de la autoridad.

“Vamos a estar siempre donde la gente lo solicita, hacer cumplir la ley, pero con respeto a la normatividad”, señaló, tras enfatizar que mediarán no sólo en este caso sino en todos esos viejos conflictos que generan descontento social y que durante muchos años no fueron debidamente atendidos en tiempo y forma, o con gente que no tuvo la defensa correcta.

Cristina Torres recalcó que no hubo armas de fuego, se emplearon equipos de disuasión, los cuales pueden causar contusiones, lo que ocurrió, y por eso la separación de los elementos.

Igual desmintió algún operativo en una escuela cercana, mucho menos que algún niño estuviera en peligro e insistió en que la situación por el amotinamiento de algunos vecinos ocasionó algunas crisis nerviosas, con el ruido de los disturbios, de las llantas quemándose. (Infoqroo)