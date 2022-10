A PASO LENTO: Aunque hay avances en la infraestructura, equipamiento y contratación de personal, no hay fecha para la apertura de las unidades médicas de Tulum y Nicolás Bravo y el centro oncológico de Chetumal

Por Rafael Briceño

CHETUMAL, MX. – Tras aclarar que es el Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi) el que se encuentra liderando los proyectos, el secretario de Salud, Flavio Carlos Rosado, reconoció que los hospitales de Nicolás Bravo y Tulum y el oncológico en Chetumal no serán abiertos en tanto no se cuente con todo el equipamiento y el recurso humano, y hasta el momento no hay fecha.

En muchas ocasiones el ciudadano ve el inmueble, pero es necesario el equipamiento y el capital humano “y cuando falta alguna de estas variables es imposible abrir” y es cuando muchas veces sale el tema que es un elefante blanco o el color que ustedes quieran ponerle”.

Reiteró, sin embargo, que el Insabi ha redoblado esfuerzos para tener la infraestructura, el equipamiento y el recurso humano y hay un avance considerable.

Sería una irresponsabilidad de mi parte decir una fecha pero la buena noticia es que el Insabi avanza rápido y estamos en constante comunicación, manifestó.

Reiteró que si no se cuenta con la infraestructura, el equipamiento o el recurso humano no se podrá determinar una fecha para la reapertura de estas obras pero hay un gran avance.

Carlos Rosado dijo que es muy frecuente ver en muchas partes del país infraestructura hospitalaria pero que se desconoce los motivos por los cuales no han abierto

Desafortunadamente es algo que pasa en el país.

Muchas veces no sabemos qué pasa: “yo paso y veo un un mueble pintado y bonito, pero no sabemos porqué no se ha abierto pero si falta alguna de las tres variables no es posible hacerlo”.

Reiteró que el Insabi registra un gran avance aunque no hay fecha concreta para la apertura de los hospitales de Tulum, Nicolás Bravo y el centro oncológico de Chetumal. (Noticaribe)