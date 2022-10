AMLO llama ‘ternuritas’ a Zedillo y Calderón tras críticas al populismo durante encuentro en Madrid, España

CIUDAD DE MÉXICO, MX.- El presidente Andrés Manuel López Obrador inició la semana dando su conferencia matutina este lunes para hablar sobre los temas económicos, políticos y de seguridad que ‘mueven’ a México, además de brindar un informe sobre las afectaciones que dejó el huracán ‘Roslyn’, publicó Grupo Fórmula.

Luego de que los expresidentes Ernesto Zedillo y Felipe Calderón participaron en el Foro Internacional 20 años de FIL: Democracia y Libertad en Madrid, España, el titular del Ejecutivo se burló sobre sus intervenciones.

“La verdad me da risa, es como decía Carlos Puebla: ‘cómo no me voy a reír de la OEA’. Me da risa la verdad, y le pido a todos que no nos enojemos sobre lo que dice Zedillo y Calderón en España. Ternuritas”, se mofó el mandatario federal.

En ese sentido, reclamó a Zedillo por el Fobaproa, un fondo de contingencia creado en 1990 por el gobierno mexicano que consistió en que la deuda privada de la banca pasó a ser pública.

“¿Cómo enojarnos si van ellos a España a acusarnos de que somos populistas? Si ayudar a los pobres es ser populista, que me apunten en la lista. Pero es lamentable el papel de pelele, de títere. Imagínense, Zedillo vendió los ferrocarriles nacionales y se fue -cuando terminó su presidencia- a trabajar de empleado a una de las empresas que recibieron los ferrocarriles”, dijo.

Durante el foro organizado por una fundación presidida por el escritor y Premio Nobel, Mario Vargas Llosa, los exmandatarios señalaron que el populismo -impulsado por AMLO- es una amenaza para la democracia.