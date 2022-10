Analizará Ayuntamiento de Solidaridad apelar no vinculación de Laura Beristain

PLAYA DEL CARMEN, MX.- La decisión de un juez, de no vincular a proceso a la ex presidente municipal de Solidaridad, Laura Beristain Navarrete, será analizada por el Ayuntamiento, una vez que reciba la notificación oficial, para ver las posibilidades de recurrir este fallo ante otra instancia.

Así lo declaró Adrián Pérez Vera, síndico municipal, quien recordó que la audiencia sostenida la semana pasada fue por la primera de 13 denuncias interpuestas contra autoridades del anterior gobierno.

En entrevista, el síndico señaló que en la audiencia el juez confirmó que la administración de Beristain Navarrete no realizó un proceso de entrega-recepción como es debido, pues no hay acta que así lo conste, pero alegó que esto no se traduce en una afectación patrimonial, por lo que desechó el caso.

No obstante, el síndico no descartó interponer algún recurso para intentar revocar el fallo, aunque añadió que ahora las cosas dependen principalmente de la Fiscalía, que es quien lleva la investigación, por este y los otros 12 procesos pendientes.

“Ya al fin inician las audiencias, las que tardaron un poco, por culpa de la pandemia”, indicó. (Agencia SIM)