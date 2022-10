Reportan caso de represión a periodista yucateca

Por Itzel Chan

MÉRIDA, MX.- La periodista Cecilia Abreu denunció ser víctima de represión por parte de un elemento de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), ya que al cubrir una manifestación, éste le pidió que borrara las fotografías obtenidas y además tomó dato de sus credenciales tanto del Instituto Nacional Electoral (INE) como su gafete de reportera.

La periodista yucateca describió que el día martes caminaba sobre la calle 60 de Mérida y al pasar junto al Consulado Americano se dio cuenta de una de las lonas extendidas de manifestantes de Petróleos Mexicanos (Pemex) y procedió a tomar una foto con su celular.

“Mi única intención era darle visibilidad a su protesta. Mayor fue el tiempo que me tomó darle clic al botón en mi celular para tener una fotografía -cosa de unos segundos- que el que le tomó al policía de la SSP llegar hasta a mí, que ya continuaba caminando, diciéndome en un tono desagradable una y otra vez ‘no puedes tomar fotos, no puedes tomar fotos’”.

La periodista alega que tomó fotografía del espacio público en sí y esto mismo le explicó al elemento, sin embargo, él le dijo que estaba prohibido en esa zona por un cartel colocado en las instalaciones del consulado.

“El cartel estaba en un lugar poco visible y situado en la pared del Consulado Americano, resultando obvio que la prohibición va dirigida hacia ese establecimiento; mismo que ni siquiera aparecía en mi fotografía”, comentó.

A pesar de que explicó que es representante de un medio de comunicación local, el policía usó una posición intimidante y le exigió borrar la fotografía tomada.

La joven comentó que solicitó que por lo menos cambiara su tono de voz al dirigirse a ella y aunque sí lo hizo, allí no acabó la situación, pues le solicitó su identificación oficial.

“Sin contar con elementos que en ese momento parecieran en mi favor, sintiéndome en una posición vulnerable ante el supuesto elemento de seguridad, le extendí mi INE, sin siquiera avisarme, procedió a tomarle fotografías con su celular”, añadió.

De igual forma le solicitó su credencial del medio de comunicación para el que labora y también le tomó fotografías.

“Este hecho, sumamente intimidante para mí, no contó con prohibición a las fotografías, pero sí lo hicieron las fotografías del espacio público que son parte de la libertad de prensa y el derecho a la información. Viendo la situación, decidí manifestarle mi inconformidad con lo que estaba ocurriendo, ante lo cual únicamente me dijo que tenía que pasar el reporte y que él también se identificaba, entonces me mostró su gafete que, lamentablemente, con toda la impotencia que sentía, no alcancé a leer y mucho menos fotografiar o grabar”, indicó Cecilia.

La joven dijo que se atrevió a exponer su caso porque no es la primera vez que hay represión hacia la prensa yucateca, por lo que quiere hacer pública la situación que atraviesan quienes representan a los medios locales en Yucatán, uno de los que se difunde como los más seguros. (Noticaribe)