Manuel Espino, comisionado del Servicio de Protección Federal, propone pactar con el crimen organizado para pacificar al país

CIUDAD DE MÉXICO, MX.- Manuel Espino, excomisionado nacional de Seguridad Pública, y actual comisionado del Servicio de Protección Federal, aseguró hoy que propuso al Gobierno federal dialogar con grupos del crimen organizado para alcanzar la pacificación del país, publicó Expansión Política.

“Yo le propuse al secretario (de Gobernación) algo que he propuesto en otros países. Lo que yo vengo a plantear es que nos abramos a la posibilidad de los acuerdos, pero no de cualquier manera, no con cualquiera, y que no materialice los acuerdos cualquiera”, dijo Espino durante un foro sobre seguridad en el Senado.

“El mal menor que habría que aceptar es dialogar y acordar con ellos, y se puede. La propuesta se reduce a aceptar la posibilidad de acordar con ellos”, agregó.

“Le dije al secretario de Gobernación, la propuesta que puse en sus manos es que iba a buscar la manera de hacerla llegar a algunos de los grupos del crimen organizado en México y logré hacerla llegar. Y solamente recibí respuesta de dos. ‘Si esto se hace en México, entramos…'”, contó Espino.

En diciembre de 2021, Manuel Espino renunció de forma definitiva a su cargo como comisionado del Servicio de Protección Federal.

Espino fue militante del PAN por varios años. Incluso, fue dirigente nacional del partido durante el final de la presidencia de Vicente Fox (2000-2006).

Después de renunciar al PAN, en 2013 se alió con otros exmilitantes de partidos para buscar formar una nueva fuerza política, aunque no obtuvieron el registro.

En 2018 se acercó a Morena, hasta que ya iniciado el sexenio de Andrés Manuel López Obrador fue nombrado titular del Servicio de Protección Federal.

Espino hace la propuesta en medio de la peor crisis de seguridad que ha enfrentado México en su historia reciente. Miles de muertos y desaparecidos ha dejado la violencia en el país desde 2006.

Actualmente el Cártel de Sinaloa y el Cártel Jalisco Nueva Generación son los grupos criminales con mayor presencia a nivel nacional. (Fuente: Expansión Política)