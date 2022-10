¿SERÁ CORRESPONDIDO?: Respeto y aprecio por AMLO lo mantienen en Morena, según Ricardo Monreal

CIUDAD DE MÉXICO, MX.- El coordinador de la bancada del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) en el Senado de la República, Ricardo Monreal Ávila, reconoció que lo único que lo mantiene en la Cuarta Transformación es el respeto y aprecio hacia el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), publicó infobae.com.

Durante una improvisada conferencia de prensa que realizó en el recinto de Paseo de la Reforma, el coordinador del partido guinda indicó que lleva trabajando codo a codo con el mandatario mexicano por más de 26 años a favor de que se consolidaran los cambios sociales que se han logrado desde 2018.

Fue por lo anterior que sentenció que no saldrá por la puerta de atrás ni se nombrará como “un traidor”, pues lo único que ha hecho, dijo, es pensar diferente a sus compañeros debido a que no cree en el pensamiento universal, sino que prioriza el criterio propio.

“Lo que me detiene aún en Morena es mi respeto por el Presidente de la República, él y yo iniciamos hace 26 años esta lucha. Y no voy a salir por la puerta trasera de Morena y no puedo admitir ser traidor porque piense distinto. Tengo mi criterio propio, mi autonomía de pensamiento. No creo en el pensamiento universal y no soy traidor por querer democratizar las decisiones de mi organización política”, expresó este jueves 27 de octubre.

Asimismo, indicó que él se identifica como una persona que cree en los valores de la democracia mexicana y se catalogó como “un idealista” que siempre ha trabajado a favor de la mejora del país, por lo que los sentimientos de odio y de rencor no van con su personalidad.

Aunado a lo anterior, se refirió a sí mismo como un hombre convicciones que siempre va a velar porque el Estado de derecho y la legalidad impere por encima de todo y de todos, esto en referencia a su conflicto con la gobernadora de Campeche, Layda Sansores San Román.

“Soy un hombre que cree en la democracia, soy un idealista que cree en la mejoría del país. No creo en el odio ni en el rencor; creo en la reconciliación y eso no me hace traidor a nada ni a nadie. Soy un hombre convicciones profundas y por eso estoy luchando porque el Estado de derecho, la legalidad, impere por encima de todo y de todos”.

“Yo estoy con Dios. Soy católico ni siquiera aceptó la mínima insinuación de que estoy con el mal. Trato y he tratado mi vida de estar con el bien, por eso soy creyente y no juego con eso, porque me parece (de) mal gusto, como dijo el presidente”.

Por otro lado, indicó que la denuncia en contra de la mandataria local sigue su curso; sin embargo, adelantó que la presentará hasta que esté completa una revisión a la jurisprudencia y precedentes legislativos que puedan favorecer sus señalamientos.

Además, puntualizó que su denuncia no tendrá como objetivo crear más división al interior del partido, sino porque consideró “una lástima” que el propio gobierno sea el que ataque a los propios militantes o simpatizantes solo por pensar de manera distinta.

“Estoy intentando revisar jurisprudencia, precedentes legislativos y jurisdiccionales para que pueda tener seriedad y consistencia la denuncia penal que presentaré en las fiscalías. Estoy formulándola personalmente, la estoy haciendo personalmente y espero presentarla en los próximos días (…) Es una lástima que se presente este tipo de espectáculos a la población”, sentenció.

Finalmente, el senador indicó que los ataques no solo vienen de parte de Sansores San Román, sino de todo un grupo que está junto a ella, mismos que no hicieron caso al llamado de unidad que lanzó el presidente durante la conferencia mañanera. (Fuente: infobae.com)