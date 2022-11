Miguel Ángel Mancera reconoce que Ricardo Monreal podría encabezar la alianza opositora en 2024

CIUDAD DE MÉXICO, MX.- A dos años del proceso para elegir al próximo presidente de México, algunos personajes han comenzado a postularse para ser candidatos al cargo. Aunque no es el personaje más popular en el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Ricardo Monreal ha buscado postularse para ser el candidato. Incluso, Miguel Ángel Mancera, actual coordinador del Partido de la Revolución Democrática (PRD) en el Senado, le abrió las puertas de la alianza opositora al partido en el poder, publicó infobae.com.

Durante una comparecencia ante los medios de comunicación en un evento del Grupo Aca, el exjefe de Gobierno de la Ciudad de México fue cuestionado acerca de la posibilidad de que Monreal pueda integrarse a la alianza conformada por el PRD, Partido Acción Nacional (PAN) y Partido de la Revolución Institucional (PRI). Aunque no fue explícito en su respuesta, lo destacó como un perfil fuerte para contender en el proceso interno para elegir al próximo candidato o candidata.

“Estoy convencido de que Ricardo podría participar en la elección que se hiciera del posible candidato o candidata de la alianza (opositora). Él es un perfil importante, un perfil fuerte que además tiene interlocución con todas las fuerzas políticas que estarían conformando esta posible alianza. Yo lo veo como un activo para poder participar y para poder competir en la elección”, aseguró.

Con la entrada de la segunda mitad del sexenio de Andrés Manuel López Obrador (AMLO), diversos funcionarios del partido Morena dieron a conocer su intención de aspirar a la candidatura presidencial. Los dos personajes más fuertes, desde el arranque, han sido Marcelo Ebrard Casaubón, secretario de Relaciones Exteriores; así como Claudia Sheinbaum Pardo, actual jefa de Gobierno de la capital.

A la puja se sumaron otros funcionarios como el secretario de Gobernación Adán Augusto López, así como el propio Ricardo Monreal Ávila. Si bien López Obrador no ha mostrado su preferencia por alguno de los aspirantes y su nombre no ha gozado de tanta presencia como sus competidores, el coordinador de Morena ha mostrado empeño en mantenerse dentro de la disputa.

Pese a sus intenciones, en el camino ha tenido desencuentros que podrían atentar contra su popularidad al interior de Morena. Por ejemplo, en la edición número 44 del Martes del Jaguar, la gobernadora de Campeche Layda Sansores presentó una presunta conversación que Monreal Ávila habría mantenido con Alejandro Alito Moreno Cárdenas, presidente nacional del PRI.

En las conversaciones se pudieron leer mensajes de agradecimiento y reconocimiento mutuo de los personajes, así como la supuesta intención fallida de crear una alianza entre Morena y el PRI en Zacatecas. Cabe mencionar que, horas después de la filtración, el propio Moreno Cárdenas externó su apoyo al morenista por las acciones de la gobernadora del estado sureño.

De esa forma, aunque su capacidad de diálogo con los partidos de oposición para impulsar las reformas de Andrés Manuel López Obrador, así como los conflictos que ha protagonizado al interior de Morena, podrían convertirlo en un personaje apto en la alianza opositora, en reiteradas ocasiones ha mostrado una postura negativa para salir del instituto político.

“Lo que me detiene aún a Morena es el respeto por el Presidente dela República, porque él y yo iniciamos hace 26 años esta lucha y no voy a salir por la puerta trasera de Morena. No puedo admitir ser traidor porque pienso distinto. Tengo mi criterio propio, mi autonomía de pensamiento y no creo que en el pensamiento universal y no soy traidor por querer democratizar las decisiones de mi organización política”, pronunció ante los medios de comunicación el 27 de octubre de 2022. (Fuente: infobae.com)