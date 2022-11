Celebran CROC y CTM aprobación del Senado para el aumento de vacaciones a trabajadores

Por Saraí Reyes

CANCÚN, MX.- Los sindicatos de La Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos (CROC) y la Confederación de Trabajadores de México (CTM) celebraron que el Senado de la República haya aprobado por unanimidad el dictamen mediante el cual se establece que las vacaciones pagadas de los trabajadores del sector privado se dupliquen de seis a 12 días a partir del primer año de trabajo.

Lo anterior, luego que el dictamen, que reforma los artículos 76 y 78 de la Ley Federal del Trabajo, establece que se aumentará a los empleados dos días de vacaciones por cada uno de los siguientes cinco años subsecuentes, hasta llegar a 20 días. Dicho informe será turnado a la Cámara de Diputados para su análisis, discusión y votación.

“Lo vemos muy bien, falta que lo apruebe la Cámara de Diputados pero no creo que haya ningún cambio entendiendo que esto fue por unanimidad, no hay observaciones y espero que dentro poco ya la tengamos para comenzar a checar en las empresas que todos respeten lo que por ley ahora será”, expuso, Mario Machuca Sánchez, dirigente de la CROC en Benito Juárez.

Por su parte, el dirigente estatal de CTM, Isidro Santamaria, indicó que la medida ya era necesaria y urgente, por lo que avalan esta reforma y aseguró que la ampliación de días de esparcimiento contribuye a la salud emocional y mayor rendimiento y productividad de las y los trabajadores.

“A favor de este beneficio para los trabajadores y vemos que no hay razón de seguir esperando para su aplicación, los trabajadores requieren con urgencia de mejores salarios y prestaciones y las empresas normalmente programan las vacaciones del personal para no afectar la operatividad y para esta ley no debe haber resistencia de los empresarios”, manifestó el líder cetemista.

Ambos coincidieron en señalar que, se ha vuelto una necesidad que los trabajadores tengan más días de vacaciones que redundara en un mejor desempeño y no prevén afectaciones en la productividad de las empresas porque normalmente las vacaciones se programan entre el personal. (Agencia SIM)