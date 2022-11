CONFIRMAN QUE EX GOBERNADOR CARLOS JOAQUÍN CUENTA CON ELEMENTOS DE SEGURIDAD COMO ESCOLTAS: Realizan depuración para saber cuántos ya se han reincorporado a sus funciones; en teoría Lucio Hernández y Alberto Capella no deben tener escolar, dice José de la Peña

Por Rafael Briceño

CHETUMAL, MX. – Tras confirmar que el ex gobernador, Carlos Joaquín González, cuenta con elementos de seguridad como escoltas, el coordinador del gabinete de seguridad, José de la Peña Ruiz de Chávez, explicó que se encuentran en proceso de depuración para conocer el número real de policías que fueron asignados como escoltas a ex funcionarios de la pasada administración.

Recordó que al tomar el control de la Secretaria de Seguridad Pública habían unos 250 policías asignados como escoltas que de manera paulatina, en estos 30 primeros días de la administración, se han reincorporado a sus funciones y destinados a operativos.

Son elementos que deben estar atendiendo temas de seguridad en las calles para recuperar la paz y tranquilidad de los ciudadanos.

Confirmó que se trabaja en el cambio de nombre de la Secretaría de Seguridad Pública a una Secretaría de Seguridad Ciudadana.

De la Peña confirmó quie el ex gobernador, Carlos Joaquín González, cuenta con escoltas aunque no tiene el número de elementos asignados. Declinó mencionar si tambien la familia del ex mandatario cuenta con este beneficio.

Confirmó que los escolta que tenía asignado la ex secretaria del trabajo, Catalina Portilla ya se reintegraron a sus labores dentro de la secretaria de seguridad Pública.

En el caso de los ex secretarios Luico Hernández Gutiérrez y Alberto Capella Ibarra, el coordinador del gabinete de seguridad manifestó que en teoría no deben contar con elementos asignados como escoltas “pero es parte de la depuración que se está realizando”. (Noticaribe)