Empleados de Twitter México son despedidos de su empleo por correo y de madrugada…

CIUDAD DE MÉXICO, MX.- El plan de ahorros de Elon Musk ya se ha materializado y con ello el despido de toda la plantilla de Twiter México, publicó sdpnoticias.com.

Hoy viernes 4 de noviembre los trabajadores de Twitter México han sido bloqueados de sus cuentas de trabajo y se han sumado a los trabajadores despedidos por el magnate.

A solo una semana de haber tomado el control de la empresa, Elon Musk decidió despedir a cerca 3 mil 700 empleados en todo el mundo para hoy viernes 4 de noviembre.

Ya desde hace días los trabajadores de Twitter México mostraban su preocupación sobre si seguirían con trabajo o no.

La realidad se hizo presente apenas hace unas horas, tras lo cual los propios ex trabajadores y otros que aún quedan dentro de Twitter comenzaron a recomendaron a los trabajadores despidos.

¿Quién es Pedro Porto y qué es Twitter Next?

Pedro Porto compartió la foto del equipo de Twiter México que fue despedido este 4 noviembre por Elon Musk y actualmente es el director de Twitter Next para Latinoamérica.

Tras el despido de toda la plantilla de Twitter México y de más trabajadores en el resto del mundo, el director de Twiter Next puso su cuenta como privada.

Trabaja principalmente con los equipos de México, Brasil y Argentina y se enfoca en impulsar contenido personalizado con base en la selección de influencers y otras acciones.

También busca potenciar campañas para fortalecer sus relaciones con líderes y marcas y conectarlos a las conversaciones más importantes que son eventos como juegos olímpicos, copa del mundo y otros programas de entretenimiento.

Hugo Rodríguez Nicolat, el panista y trabajador de Twitter señalado por AMLO

Hugo Rodríguez Nicolat, director de política pública de Twitter para Latinoamérica, fue señalado por el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) por tener vínculos con el Partido Acción Nacional (PAN), ello en enero de 2021.

Y es que el directivo de Twitter fue asesor de Diego Fernández de Cevallos y participó en el equipo de transición de Felipe Calderón previo a tomar el poder en 2006.

No obstante, en su momento, Twitter México dijo que las afiliaciones personales no tienen injerencia por sí solas en la operación de la red social. Abundó que sus voceros solo pueden hablar de reglas y procesos con el público de la red social, no de intereses particulares.

Fueron despedidos de madrugada

Denisse Rosales, una extrabajadora de Twitter México, escribió que Elon Musk la corrió durante las primeras horas de hoy viernes 4 de noviembre.

México y Brasil, las dos primeras economías y grandes mercados de Latinoamérica, son dos de los países que amanecieron con las malas nuevas de los despidos masivos de Elon Musk.

En Brasil, a 150 extrabajadores les llegó el correo de que a las 4:00 horas se les iba a a bloquear el acceso.

Tanto las directivas de Twitter México, Almudena Blanco, como de Brasil, Fiamma Zarife, escribieron mensajes de despedida.

Trabajadores de Twitter en Reino Unido corrieron con la misma suerte pues a las 3:00 horas de la madrugada sus equipos fueron borrados de forma remota, la justificación era que se convirtió en una oficina muy pequeña. (Fuente: sdpnoticias.com)