MILITARES SE MUESTRAN INFLEXIBLES PARA PAGAR TARIFAS JUSTAS: Todavía sin acuerdos, volqueteros y Sedena por obras del Tren Maya en tramo 6

CHETUMAL, MX.- Sindicatos de transporte de volteo en el sur de Quintana Roo, sostendrán una cuarta y última reunión con representantes de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) quienes están a cargo el tramo 6 del Tren Maya por parte del gobierno federal y se espera que en este último encuentro los transportistas participen en estas obras, de mejorar la Sedena la oferta de pago por viaje de ida y vuelta de cada camión.

Luis Jara, secretario general del sindicato de volqueteros “Caja Blanca” en Chetumal, dio a conocer que en las últimas tres reuniones, representantes de la Sedena no han querido ceder en cuanto a los precios presentados, al alegar que por estar catalogada como un tema “de seguridad nacional”, avanzarán con los trabajos, estén o no de acuerdo.

Hasta el momento, no han logrado tener puntos de acuerdos, dijo, tras señalar que los mandos se mantienen cerrados y sostienen los mismos precios que pagarán a volqueteros que quieran trabajar con ellos en el tramo 6 del Tren Maya y no se ve que quiera el Ejército ceder, reitera el líder de los camioneros.

Se espera, dijo que la cuarta y última reunión que sostendrán con la Sedena, mejoren sus precios.

Anticipó que lo más que puede suceder es que, de no llegar a acuerdos entre las partes, los volqueteros no trabajarán en esta magna obra por no convenir a sus intereses y la Sedena tendrá que hacerlo con sus propias tropas o con transportistas que acepten los precios que ofrecen por viaje de camión. (Agencia SIM)