“LA FISCALÍA NO PUEDE ALZARSE EL CUELLO”: Dice madre de la desaparecida niña María Fernanda Cayetana que gracias a su labor de búsqueda ubicó Marco Antonio ‘C’ y se logró su detención

CANCÚN, MX.- Deysi Blanco, madre de la menor desaparecida Fernanda Cayetana Canul Blanco, indicó que la detención del presunto responsable de la desaparición de su hija fue detenido en San Cristóbal de las Casas Chiapas gracias a su ardua labor de búsqueda que emprendió desde el pasado 21 de julio y con el apoyo de los habitantes de ese estado y después de tanta súplica lograron que la Fiscalía General del Estado realizara la detención.

“La fiscalía no puede alzarse el cuello diciendo que lo hicieron por sus propios medios, yo tengo pruebas donde ubicamos a esta persona”, expresó Deysi Blanco, quien ahora espera que el detenido aporte información para dar con el paradero de Fernanda Cayetana.

“Marco Antonio ya está dónde debe de estar en la cárcel, pero a la vez no tengo a mi niña en el poder, espero que hable y que diga a quién se lo entrego”, pidió.

Deysi Blanco explicó que junto con habitantes de San Cristóbal de las Casas, hizo el trabajo de la Fiscalía General al tener conocimiento de que Marco Antonio se refugiaba en Chiapas y que había sido ubicado.

“La gente de Chiapas me avisa, me dan información me dan ubicación, me dicen donde está, mis abogados dan parte a la Fiscalía hasta con video, pero llevamos tres días dándole duro y suplicando a ellos y nada más decían ya están allí, ya están yendo para Chiapas, pero no veíamos claro”, denunció.

Fue hasta el pasado miércoles cuando con la amenaza de hacer justicia propia es que intervino la FGE.

“Como yo digo, no por medio de la inteligencia de la Fiscalía lo hicieron, sino por medio mío y por medio de la gente de Chiapas dimos con Marco Antonio, estaba el en una iglesia predicando la palabra de Dios, ahorita espero la localización de mi bebé y voy a dar con ella”, confío. (Noticaribe)