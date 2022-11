Acusa madre de Fernanda Cayetana a fiscal de no querer pagar recompensa

CANCÚN, MX- La localización en Chiapas de Marcos Antonio “N”, alias “El Taquero”, presunto responsable de la desaparición de Fernanda Cayetana en Isla Mujeres, se debió a la ayuda de dos personas en ese estado, pese a lo cual el fiscal, Óscar Montes de Oca, ahora se niega a pagar la recompensa ofrecida.

Así lo afirmó hoy Deysi Blanco, madre de esta menor, al participar en una protesta afuera de la Fiscalía General del Estado, propiciada por la presunta agresión hacia otra madre de una joven desaparecida.

“El fiscal no quiere dar la recompensa, pero como siempre lo he dicho, no hizo el trabajo, lo hizo la ciudadanía de Chiapas”, destacó esta madre, quien dijo que este sujeto estaba oculto en San Cristóbal de las Casas.

La inconforme gregó que antes de la detención de este sujeto, algunos habitantes le proporcionaron información sobre el paradero de este sujeto, misma que está documentada y en manos de sus abogados.

Finalmente, al ser cuestionada sobre si Marco Antonio “N” ya declaró por el delito que se le acusa, la señora Deysi Blanco dijo que hasta el momento este sujeto no ha dicho nada sobre el paradero de su hija.

“Él se la llevó, quiero que diga dónde la dejó o a quién se la entregó, eso es lo que le pido a las autoridades. Solo justicia”, destacó.