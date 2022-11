‘NO ME REPRESENTA’: AMLO se deslinda de su hermano ‘Pepín’, tras críticas al titular de Segob…

CIUDAD DE MÉXICO, MX.- Luego que José Ramiro López Obrador, hermano del presidente Andrés Manuel López Obrador, criticó a Adán Augusto López, una de las ‘corcholatas’ del mandatario en la contienda por la candidatura presidencial de Morena, el AMLO se deslindó de las declaraciones de ‘Pepín’, publicó aristeguinoticias.com.

En su conferencia de prensa matutina, el presidente López Obrador dijo que su hermano opina por cuenta propia y no lo representa, además de que criticó las formas.

“En el caso de mi hermano, él puede opinar pero no me representa, ningún familiar me representa y no son los modos”.

López Obrador hizo un llamado a la armonía al interior de Morena y opinó que es lamentable que haya personas que se dedican a afectar a los adversarios.

Al ser cuestionado sobre los ataques de Layda Sansores a Ricardo Monreal y por qué no se refiere al senador morenista como “un hermano”, como lo ha hecho con otros aspirantes, AMLO eludió responder directamente.

“Saquen ustedes sus conjeturas”, dijo.

José Ramiro, hermano menor del presidente, sostuvo un encuentro con militantes de Morena en Villahermosa y criticó a Adán Augusto López de manipular al gobernador interino de Tabasco.

Antes, el pasado 22 de octubre, José Ramiro López Obrador afirmó que el secretario de Gobernación no es una buena opción para convertirse en candidato de Morena a la Presidencia en 2024. (Fuente: aristeguinoticias.com)