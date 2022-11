Detiene Ifeqroo pago a constructoras por atrasos obras en 25 escuelas en Quintana Roo

CHETUMAL, MX.- El Instituto de Infraestructura Física Educativa de Quintana Roo (Ifeqroo) mantiene paralizado el pago a entre 15 y 20 empresas constructoras tras verificar que llevan un avance menor al cubierto económicamente en obras que están en ejecución en 25 escuelas de todo el estado, informó su director, José Rafael Lara Díaz.

“Así me saquen los ‘periodicazos’ que me saquen, no he pagado ninguna obra hasta no checar, yo, que esté realmente con el avance que debe tener”, expresó en entrevista.

Detalló que hay varios casos en Felipe Carrillo Puerto y Benito Juárez, pero el más delicado es el de una compañía que presentó un avance de 40 por ciento, pese a que ya le fue pagado el 80 por ciento de la obra.

En ese mismo sentido, advirtió que a las constructoras que no se regularicen se les rescindirá el contrato, aunque se tenga que pagar la fianza correspondiente, como ya ocurrió en un caso.

“Hemos aplicado la mano dura, los hemos hecho que se regularicen con sus tiempos, los hemos hecho que se regularicen con lo sobre estimado que dejó la administración pasada”, comentó en entrevista.

Además, indicó que todas las obras heredadas por la anterior administración deberán concluirse antes de terminar este año.

“Lo digo abiertamente, he parado todos los recursos de todas las obras que están ahorita en ejecución hasta que no se regularicen, por lo menos, en el avance que está sobre estimado”, finalizó. (Agencia SIM)