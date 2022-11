QUITARLO “NO SERVIRÁ DE NADA”: Prefieren feministas auditoría a remoción del Fiscal Óscar Montes de Oca

CANCÚN, MX.- Óscar Montes de Oca, debiera ser auditado por su labor al frente de la Fiscalía General del Estado, en lugar de ser removido, pues esto “no servirá de nada”, aseguró Ariadne Song Anguas, vocera de la Colectiva Femenista Xtabay.

Cuestionada sobre la exigencia de que sea removido el actual fiscal, lanzada varios colectivos en Cancún, quienes bloquearon la zona hotelera, la feminista djo desconocer quién esté asesorando a la agrupación “Memoria, Verdad y Justicia”, pero es preferible que sea la Secretaría de la Función Pública, no la Auditoría Superior del Estado, revise la labor realizada por este funcionario, en lugar de nombrar a otro fiscal, quien tomaría más tiempo para adaptarse.

En ese sentido, Song Anguas propuso “una acción proactiva”, la cual, dijo, “consiste en que el que desee estar en el puesto, que lo demuestre, que no maquille las cifras, que rinda información y que realmente esté investigando”.

“Esto se soluciona todo con que una persona se vaya. Por eso nosotros no estamos exigiendo que se vaya. O sea, no aplicó la perspectiva de género, no capacitó a su personal, sigue teniendo la fiscalía violaciones a los derechos humanos”, indicó.

“El hecho de que el fiscal se vaya, ¿de qué va a resolver la procuración de justicia, los feminicidios? ¿Quién va a venir, quién lo va a elegir, quién va a determinar que cumple con el perfil académico?”, añadió.

La entrevistada indicó que deberá ser la Secretaría de la Función Pública quien debe auditar al fiscal y no la Auditoría Superior del Estado, pues dijo que se corre el riesgo que este procedimiento, si se realiza a nivel estatal, se convierta en “la pasarela en el que volvió la comparecencia de los nuevos secretarios de la presente administración”.

“La idea es que la Secretaría de la Función Pública lo audite y le cuestione a quiénes corrió, a quién le dio determinadas plazas, por qué no quiere pagar la recompensa por la captura del responsable de la desaparición de Fernanda Cayetana, etcétera”, señaló.

Song Anguas que es la fiscalía y todo el sistema judicial lo que verdaderamente “está podrido”, y que está siendo superado por la realidad, todos los días.

“Actualmente, la propia fiscalía está sirviendo para realizar denuncias falsas, y las instituciones están siendo superadas por la realidad. Por ello, lo importante no es que una persona se vaya, sabemos que lo que la fiscalía anuncia con bombo y platillo, a través del fiscal Montes de Oca, no compete ya a la realidad”, destacó. (Agencia SIM)