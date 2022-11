Dj’s mexicanos caen en estafa de festival ‘fantasma’ en Teotihuacán…

CIUDAD DE MÉXICO, MX.- Decenas de Dj’s mexicanos fueron defraudados en Teotihuacán luego de que se cancelara el evento “Yolotl, el festival del Corazón” por el organizador de eventos, Cesar Guerrero, alias Dj Acid Kid, a quien acusaron de haberles exigido de mil 500 a dos mil pesos, a cambio de poder tocar este fin de semana en esta zona del país, publicó publimetro.com.mx.

De acuerdo con los denunciantes, César Guerrero canceló el evento de música electrónica por presuntas amenazas a su familia por el crimen organizado justo 48 horas antes del festival, por que los DJ’s exigieron el reembolso de su dinero; sin embargo, fueron notificados que el regreso de su dinero sería hasta el 24 de noviembre.

El supuesto evento de música electrónica se realizaría este fin de semana.

“Con profunda tristeza tengo que anunciar la cancelación no solo de Yolotl Invernal 2022 sino de futuros festivales de Yolotl, El Festival del Corazón. La decisión que estoy tomando ha sido por una llamada de extorsión que recibí donde no solo me piden una cantidad estratosférica para poder llevar a cabo el festival, sino que pone en riesgo a mis familiares más cercanos, en caso de llevarlo a cabo y no pagar esta suma ridícula de dinero”, dio a conocer Guerrero a través de las redes sociales.

Y es que a cada “talento emergente” Cesar Guerrero les solicitó de mil 500 a 2 mil pesos para poder estar en uno de los escenarios que presuntamente se colocarían en el evento. Por si fuera poco, los obligó a vender diez boletos entre amigos y conocidos para llenar el lugar con la amenaza e que si no lo hacían estarían vetados de la escena electrónica en el país.

Tras la cancelación, los músicos hicieron un llamado a la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) y a la Fiscalía General de la República (FGR) debido a que se ventilaron casos similares de estafa, donde el mismo organizador también canceló festivales anteriores bajo distintos argumentos como el clima, falta de venta de boletaje y otras situaciones en donde tampoco regresó el dinero a los músicos, ni tampoco a dueños de foodtruck que pagaron derecho de piso en estos festivales.

En redes sociales circulan decenas de denuncias contra el DJ Acid Kid, a quien acusan de ser defraudador desde hace varios años y de tener festivales fantasmas que se cancelan días antes de su realización.

Lanzan petición en Change.org para evitar más estafas

A través de la plataforma Change.org usuarios iniciaron una petición para que Cesar Guerrero sea vetado de la escena de música electrónica en México y se le sanciones por los fraudes que ha hecho por medio del festival “Yolotl, el festival del Corazón”.

“Lleva demasiados años robando y organizando fiestas para auto beneficio, ya no queremos a este tipo en la escena electrónica en México. Que devuelva lo que se robó y pague”, se lee en la publicación que contabiliza más 600 firmas hasta el momento. (Fuente: publimetro.com.mx)