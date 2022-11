“LO QUE NO SIRVE, SE DESECHA”: Permanencia de secretarios será con base en resultados, dice Gobernadora

CHETUMAL, MX.- La gobernadora de Quintana Roo, Mara Lezama Espinosa, confirmó hoy que podrían darse relevos en su gabinete, en caso de no lograrse las metas propuestas, tema ya conocido y asumido por todos sus secretarios.

“Nos manejamos con base en metas”, explicó a la prensa, durante el arranque de unas obras públicas en esta ciudad. “Lo que no se mide, no sirve, y lo que no sirve, se desecha. El que avisa no traiciona: todos hicieron el compromiso de trabajar con el pueblo y para el pueblo, pues tenemos secretarios de territorio, no de escritorio”.

Previamente, al ser cuestionada sobre sus primeros 100 días, la gobernadora aclaró que en su administración, que es solo de cinco años, no esperan a que se cumpla ese plazo para valorar, sino que tienen metas y acciones definidas cada semana.

Tal es el caso de la reparación de calles iniciada hoy en Chetumal, ciudad que aseguro “recuperará su brillo” con diversas inversiones programadas para el año próximo, “pero no podíamos terminar 2022 sin empezar con alguna acción”, añadió. (Agencia SIM)