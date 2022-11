AMLO cierra oídos a llamados a la reconciliación; ‘no quiero relaciones con corruptos’, argumenta

CIUDAD DE MÉXICO, MX.- El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) rechazó los llamados a la reconciliación y a la unidad por parte de sectores de la oposición, argumentando que prefiere no tener relación con corruptos. Así como declaró que uno de los objetivos de su administración no es solo mitigar la pobreza en el país, sino crear una clase media fraterna y humana, publicó reporteindigo.com.

“Dicen ‘vamos a conciliarnos’. La verdad, la verdad, yo tengo que atender a todos y respetar a todos, pero yo no quiero tener relaciones con corruptos. No quiero que, en aras de la unidad, me esté yo abrazando con corruptos que le han hecho tanto daño al país”, planteó durante su conferencia matutina desde Palacio Nacional.

Continuando con su crítica respecto a estos llamados, señaló que los opositores amagan con que “ah, ‘es que si no, vamos a echar a andar una campaña de que en México hay polarización’. No, esa unidad a toda costa no la quiero y que todos actuemos a partir de lo que es justo y de lo que nos conviene a los mexicanos”.

En ese sentido, el primer mandatario también criticó que “existe un sector de la clase media muy fraterna, muy humana, pero hay sectores que se comportan peor que los fifís”. Para lo que incluso citó a Simone de Beauvoir respecto a que “el opresor no sería tan fuerte si no tuviese cómplices dentro de los mismos oprimidos”.

Por tal, señaló que “nuestro objetivo es que cada vez haya menos pobres. Estamos atendiendo a todos, escuchando a todos, pero se le da preferencia a los pobres. También un objetivo es no solo sacar de la pobreza a millones de mexicanos, sino el que salga de la pobreza no deje de ser solidario. Que tengamos una clase media muy fraterna, muy humana”. (Fuente: reporteindigo.com)