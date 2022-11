“TENEMOS OTROS DATOS”: Asegura el Fiscal general, Oscar Montes que en el sexenio de Carlos Joaquín González únicamente desaparecieron 163 personas

Por Rafael Briceño

CHETUMAL, MX. – Tras desestimar las cifras que presentan los colectivos de búsqueda de personas, el Fiscal general del Estado, Oscar Montes de Oca Rosales, afirmó que durante el sexenio del gobernador, Carlos Joaquín González, únicamente desaparecieron 163 personas, siendo el año 2021 el de mayor incidencia con 47.

La cifra de 2 mil personas desaparecidas que manejan los colectivos no es real y se le da una lectura incorrecta, ya que una gran parte se trata de no localizables, que en su mayoría ya regresaron a su domicilio, afirmó.

Explicó que el término no localizable se refiere a personas que se ausentan de su domicilio por voluntad propia sin un contexto de violencia, o cuando uno de los padres retiene a sus hijos sin el consentimiento de la otra parte, pero que sus familiares los buscan a través de la Fiscalía General del Estado.

Debemos ser muy cuidadosos en este tipo de reportes para no involucrar a quienes no tienen que ver en delitos porque “el gran número de personas no localizables atiende a temas de matrimonios que se separan, entran en conflicto, se llevan a los niños, eso implica que alguno de los padres haga un reporte de Alerta Amber o Protocolo Alba que nosotros, cualquiera que sea la circunstancia, tenemos la obligación de dar inicio y subir la alerta como lo mandata la ley”, afirmó.

Asimismo, indicó que se considera que una persona está desaparecida cuando no se fue por propia voluntad y hay indicios de que pudo ser víctima de la comisión de un delito.

Detalló que en 2016 se reportó la desaparición de ocho personas, 15 en 2017, 16 en 2018, 34 en 2019, 28 en 2020, 47 en 2021 y 15 en lo que va de 2022.

Con relación a la mujer extranjera que denunció la desaparición de sus hijos, Montes de Oca dijo que la situación tiene que ver con un conflicto con el padre de los niños, quien los tiene retenidos, lo que motivó la protesta, justificada, de esta persona.

Ya estamos revisando que el juez familiar haya ordenado la restitución a ella de los niños.

Ella dice que hubo una petición de dinero (para emitir la Alerta Amber), “ya se está llevando a cabo la investigación, la abogada es esposa de un Ministerio Público, precisamente quien lleva la carpeta de investigación, ese contexto le da un trato irregular, un conflicto de intereses y tal vez esto derive en esta mala interpretación de que se hace una petición de dinero”, aseguró.

Aseguró que se inició el procedimiento administrativo correspondiente para aclarar esta situación y en breve recibirá a la mujer para escucharla directamente y saber en realidad lo que sucedió.

En el caso de la adolescente Chantal Itzel y de Elsa Yolanda se trató de una ausencia voluntaria.

Asimismo, indicó que de 2020 a la fecha se han realizado alrededor de siete mil operativos de búsqueda de personas no localizables y de reportadas como desaparecidas. (Noticaribe)