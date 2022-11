IMPULSAN COLOCACIÓN DE VIVIENDA EN QUINTANA ROO: Desarrolladores ven complicado cierre de año y advierten que no se podrá seguir sosteniendo el costo

CANCÚN, MX.- La Cámara Nacional de la Industria de Desarrollo y Promoción de Vivienda (Canadevi), en coordinación con el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit), lanzó una campaña de colocación de vivienda hacia el cierre del 2022 ante el complicado panorama que están teniendo por las bajas ventas en virtud que los elevados precios de las casas no permite a los contribuyentes comprar porque estas unidades superan los 500 mil pesos.

El presidente de la Canadevi en el estado, Ari Adler Brotman, estimó que la inflación en los costos de vivienda es de 30% y difícilmente se podrán contener el próximo año, por lo que están previendo cerrar el 2022 con la venta de 12 mil unidades, mientras que el año pasado, aun con los efectos más recientes de la pandemia del Covid, lograron colocar 12 mil viviendas.

“Como ustedes saben el costo regulatorio es altísimo, somos el estado más caro en el país, y estamos trabajando con el Infonavit y el gobierno estatal para buscar apoyos, como optimistas en que podamos lograr esos subsidios, buscamos reducción de los tiempos y los costos para poder reflejarlos en un precio de venta más accesible para los derechohabientes puedan acceder a una vivienda”, afirmó.

Añadió que el incremento que se podría dar para el próximo año podría estar en el orden del 8 por ciento o más, por lo que es importante aprovechar estos incentivos que se están otorgando al menos 15 desarrolladoras que tienen producto en Cancún, Playa del Carmen y Tulum y en donde se están ofreciendo descuentos, equipamiento de vivienda como cocinas integrales, aires acondicionados y otros aditamentos en la compra de vivienda de trabajadores que quieran aplicar su crédito.

“En el número de colocación de vivienda estamos un poco abajo, porque no es económica y no hay quien la pueda comprar y ni siquiera se está produciendo en este momento, la que había en inventario se está vendiendo pero no se está reponiendo por los altos costos que tenemos”, agregó.

Por su parte, Víctor Hugo Ducoing Pedroza, gerente de crédito del Infonavit, delegación Quintana Roo, indicó que la venta de vivienda nueva a través de sus diversos planes de créditos buscan darle confianza a los trabajadores de que el instituto se está adaptando a los planes del mercado para atender la demanda de vivienda y hasta el pasado mes de octubre habían invertido 5 mil 103 millones de pesos en créditos.

Destacan planes de créditos como: “Unamos Crédito”, “ConstruYo”, “Cuenta Infonavit + crédito bancario) y “Créditerreno”, entre otras opciones para que los derechohabientes puedan formar un patrimonio. (Noticaribe)