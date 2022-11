“TERMINAN REALIZANDO TAREAS DOMÉSTICAS Y DE CHOFERES”: Presentan ley para retirar escoltas policiacas a ex funcionarios de Quintana Roo

CHETUMAL, MX.- Ante la falta de elementos policiacos en las calles y al no existir una temporalidad ni candados en la ley para la asignación de elementos policiales a ex funcionarios, la diputada local, Candy Ayuso Achach presentó una modificación de Ley para que los ex funcionarios solo tengan Protección por un periodo de tres años, e incluso deben comprobar que su vida peligra.

Lo anterior porque algunos agentes adscritos a la Secretaría de Seguridad Publica de Quintana Roo en calidad de “comisionados” a funcionarios públicos, terminan realizando tareas domésticas y de choferes, lejos de sus tareas para la cual fueron contratados.

En ese sentido la legisladora del Partido Revolucionario Institucional, Candy Ayuso, aseguró que es necesario que estos elementos vuelvan a las calles, por tal motivo presentó una iniciativa de ley en la que se busca establecer no solo temporalidad para que un ex funcionario tenga el derecho a un escolta que no será mayor a los 3 años, sino también que para poder tener este beneficio tenga que ser comprobable que su seguridad está en peligro por las funciones que realizó cuando estaba en el cargo.

La diputada local dijo que en estos momentos ni el propio secretario de Seguridad Pública en la entidad, conoce cuantos policías están asignados a las tareas de escoltas agregando que incluso algunos de estos elementos desde hace ya doce años no están ejerciendo sus funciones como policías, pues se encuentran comisionados.

Insistió que estos elementos policiacos deberían estar en las calles, esto ante las alarmantes cifras de inseguridad que existen ya que de acuerdo con el INEGI el 70 por ciento de los ciudadanos de Cancún se sienten inseguros en tanto que en Chetumal la cifra oscila en el 60% por ciento.

“Se me hace injusto que desde administradores anteriores hay gente que tiene 12 años que dejó de ser funcionario y tiene escoltas y muchos de ellos hacen otros servicios cuando la ciudadanía se siente insegura y el INEGI marca que la población así se siente”, reiteró.

Aseveró que la intención es regresar a los policías a las calles, que es donde hace falta, pues no solo ellos, sino que en algunas ocasiones se llevan hasta los vehículos oficiales que no están rotulados. (Infoqroo)