“SE NECESITA INVERTIR EN EL SUR, PERO EN PROYECTOS RENTABLES”: Para José Medina Mora, ex presidente de Coparmex, el Tren Maya es un proyecto que acabará subsidiado

CANCÚN, MX.- José Medina Mora, ex presidente nacional de Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), señaló que está a favor de que se tengan proyectos en el sur del país, pero que sean rentables, no como sucederá con el Tren Maya que de acuerdo con los cálculos de la rentabilidad, acabará subsidiado toda la vida con la consiguiente carga para el erario.

“El gobierno debe invertir, pero que sea diversificada en todos los sectores y en el país, además de ser complementada con inversión privada, pues eso ayudaría a la reactivación económica”, indicó, tras cuestionar que, en el presupuesto de 2023, los recursos van hacia el Tren Maya, la refinería Dos Bocas y hacia los programas sociales.

El empresario indicó que de acuerdo con el estimado que han hecho, es que el gobierno debiera invertir el 5% del Producto Interno Bruto en el presupuesto, hay como el 2.8%, pero además debía estar diversificado en el país y en distintos sectores, y podría ser complementado con un 20% de inversión del sector empresarial.

“No hemos recuperado el nivel de la economía porque no hay suficiente inversión del gobierno y no está diversificada. Tampoco ha habido la inversión del sector empresarial en muchos casos porque no se autoriza, incluso ya se encuentra lista, pero está frenada, lo cual es una mala señal hacia la inversión extranjera”, indicó.

“Hay empresas estadounidenses listas para invertir en México, tienen los proyectos justificados, el financiamiento autorizado, pero hay la incertidumbre de ver si México va a cumplir con lo que firmamos en el Temec, en el que se ofreció condiciones de igualdad a las compañías de Estados Unidos y Canadá”, enfatizó en entrevista que concedió durante un congreso celebrado esta semana en la Riviera Maya.

Medina Mora recordó que Pemex compró una refinería en Texas por 600 millones de dólares, que es la mitad al ser dueño de la otra parte, y se mantiene produciendo. La de Dos Bocas cuesta 10 veces eso y no ha producido un solo barril.

“Sería más rentable comprar refinerías que había muchas a la venta en Texas, en lugar de construir una en Dos Bocas. Se necesita invertir en el Sur, pero en proyectos rentables, que se complementen con el sector empresarial”, insistió. (Infoqroo)