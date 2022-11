¿DONDE ESTÁ ‘LA BARBIE’?: Édgar Valdez ya no está bajo custodia, según la Agencia Federal de Prisiones de EU

ESTADOS UNIDOS.- A través de expedientes se informó que Édgar Valdez Villarreal alias La Barbie no se encuentra bajo custodia, pues en el buscador de reclusos de la Agencia Federal de Prisiones de Estados Unidos se establece que el interno con número 05658-748 no se encuentra bajo custodia, publicó infobae.com.

Dicho número es el asignado a La Barbie, las razones por las que no aparece bajo custodia no están del todo claras. Dicho individuo cumplía su condena en una prisión federal en Florida, EU.

“No está en custodia BOP” (NOT IN BOP CUSTODY), se puede leer en los registros. BOP refiriéndose a la Agencia Federal de Prisiones por su nombre en inglés (Federal Bureau of Prisons).

Los datos sobre la situación de Valdez Villarreal fueron compartidos durante el lunes 28 de noviembre y fue el portal enfocado en narcotráfico, Bordeland Beat, el que tuvo acceso a los registros.

De igual amanera los registros muestran la fecha de liberación fijada el 7 de julio de 2056. La Barbie fue extraditado a EU el 30 de septiembre de 2015, se le dictó una condena de 49 años en el año 2018.

La Barbie fue uno de los miembros más importantes del Cártel de los Beltrán Leyva. (Fuente: infobae.com)