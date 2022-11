“SE QUEDÓ EN EL LIMBO Y NO HAY SOLUCIÓN”: Lamenta Marciano Dzul que San Silverio y Yalchén queden en Carrillo Puerto ‘por un error del Inegi’

TULUM, MX.- El presidente municipal de Tulum, Marciano Dzul Caamal, lamentó que no se lograra una solución para reintegrar legalmente a las comunidades de San Silverio, Yalchén y José María Pino Suárez a Tulum, y que se queden en Felipe Carrillo Puerto “por un error del Inegi”.

Entrevistado durante el informe de labores de la presidente del DIF municipal, el edil aclaró que él nunca se ha sentado a negociar este tema con su homóloga de Felipe Carrillo Puerto, Mary Hernández, pues afirmó que no hay nada que negociar.

“Nunca pertenecieron a Felipe Carrillo Puerto”, aseveró el edil, quien no obstante la postura encontrada en este tema, calificó a Mary Hernández como una “compañera y amiga”.

Desde que en una distritación el Inegi colocó estos poblados en Felipe Carrillo Puerto, se trabajó en lograr su reintegro a Tulum, comentó, incluso votando el Cabildo para que continuaran como parte del municipio; sin embargo, pese a las gestiones ante el Congreso del Estado, no se votó el tema a tiempo.

“Se quedó en el limbo y no hay una solución; esperemos que se pueda resolver en favor de las comunidades, que son las que padecen la falta de servicios”, señaló.

Por ahora, deben acatar la ley y si no pertenecen a Tulum, no pueden destinar recursos en su atención, por lo que le tocará a Carrillo Puerto “darles la cara” y explicar por qué no hay servicios o por qué no les pagan el alumbrado público.

“O tal vez no, tal vez sí invierten allí y qué bueno, pues sería en beneficio de esos pobladores”, añadió. (Agencia SIM)