Investigan ‘desaparición’ de escultura a Bob Marley en Chetumal

CHETUMAL, MX.- Hace más de un año, la escultura de Bob Marley ubicada en el bulevar Bahía fue retirada por el Instituto de Cultura y las Artes (ICA) de Quintana Roo, supuestamente para mantenimiento, sin que esta acción haya sido llevada a cabo, por lo que esa base continúa basía.

Lilian Villanueva, directora del Instituto de Cultura y las Artes (ICA) de Quintana Roo, anunció que ya solicitó una auditoría en torno a este hecho y sobre varias piezas faltantes del Museo del Fuerte de Bacalar.

“La estatua se supone que fue enviada a restaurar, pero no la he visto. Sin embargo, me voy a dar el tiempo para encontrarla”, refirió.

En cuanto al Museo del Fuerte de Bacalar, la funcionaria estatal señaló que su antecesora en el ICA, Jacqueline Estrada Peña, anunció, en su momento, que supuestamente había interpuesto una denuncia por pérdida de piezas, aunque, apuntó Liliana Villanueva, no hay registro de que esto se llevó a cabo, motivo por el cual ya se le solicitó los anexos correspondientes.

Finalmente, la directora afirmó que el ICA ya inició la planeación de la próxima edición del Festival de Cultura y del Caribe, que este año no se realizó, “porque la administración pasada no lo presupuestó”, dijo.

En ese sentido, no quiso aventurarse a mencionar alguna cifra estimada que podría invertirse para realizar este festival, el más importante de la entidad, pues refirió que apenas está analizando el monto que solicitará a las autoridades correspondientes. (Agencia SIM)