NO ESTAMOS EN CONTRA DE PAGAR MÁS IMPUESTOS: Pide líder croquista transparencia en aplicación de recurso en el 2023

Por Saraí Reyes

CANCÚN, MX.- El secretario de la CROC en Benito Juárez, Mario Machuca Sánchez, manifestó su respaldó la propuesta de la gobernadora Mara Lezama, ejercicio 2023, que busca generar ingresos para cumplir con los compromisos sociales, a través de cuatro fondos destinados a la seguridad, a la salud, al desarrollo social y la promoción turística.

“Mucha gente no estamos en contra de pagar impuestos, el enojo de la ciudadanía es cundo pagas algo no se reflejado y no sabes donde quedó o cómo se utilizó”, expuso.

Lo anterior, porque el paquete económico contempla el aumento al 4 por ciento del Impuesto sobre Nómina y del 3 al 5 % el Impuesto al Hospedaje a partir del 2023.

Insistió en que seguramente cualquier impuesto que se pueda aplicar va a ser bien usado para beneficio de todos los quintanarroenses al reconocer que la gobernadora Mara Lezama ha gestionando obras importantes para el estado, por lo que confía en que habrá transparencia en la aplicación de los recursos.

“Finamente, si algo nos ha demostrado la gobernadora hoy en día y hay que reconocerlo, es que ha sido una mujer muy talentosa que ha traído mucha inversión a este estado, si algo me queda claro es que en este estado si encuentras tráfico es precisamente por las obras”, reiteró. (Noticaribe)