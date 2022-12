Será obligatorio el registro de centros de hospedaje en un catálogo de la Secretaría de Turismo de Quintana Roo para 2023 en un esfuerzo para meter al redil a la oferta de renta vacacional informal en el destino

CHETUMAL, MX.- El registro de los centros de hospedaje será obligatorio en Quintana Roo, a partir de 2023, lo que le permitirá a la Secretaría estatal de Turismo tener un catálogo de estos y realizar políticas públicas en materia de seguridad, sanitaria, oferta turística y promoción, informó su titular, Bernardo Cueto Riestra,

En entrevista con infoqroo, el funcionario dio a conocer que como secretaría llevarán a cabo la aplicación de un registro de los centros de hospedaje, independientemente de si son hoteles o sitios ofertados, a través de plataformas digitales.

Añadió que este padrón apenas lleva un avance del 50 por ciento de un estimado de 125 mil habitaciones que existen en la entidad y tienen la finalidad de conocer el número real los cuartos de hotel disponibles.

Dijo que si bien realizan este padrón para conocer el catálogo de ofertas en materia de hospedaje, esto también servirá para elaborar políticas públicas en favor del turismo y de los prestadores de servicios turísticos.

“Es para ubicar cuántos somos y quienes están haciendo las cosas de manera correcta, ordenada y legal. De momento, el registro es ahora y en este año no hay una consecuencia de no hacerlo, pero eso no implica que estén de manera ilegal.

“Hoy tenemos 125 mil cuartos de hotel con su licencia de funcionamiento, entonces lo que buscamos es que los que operan con licencias estatal y municipal se integren a este padrón y, así, tener un registro unificado”, explicó.

Cueto Riesta reiteró que el registro de estos centros de hospedaje será obligatorio a partir de 2023, a fin de tener un panorama real de la situación hotelera en Quintana Roo y atacar los que no se encuentren regulados para tener una mayor competitividad. (Infoqroo)