“HAY QUE BUSCAR CABRAS Y OVEJAS NUEVAS QUE ORDEÑAR NO A LA MISMA VACA DE SIEMPRE”: Líder hotelero de la Riviera Maya envía propuesta a gobierno del estado para que el cobro de impuestos del 2023 sea paulatino

Por Saraí Reyes

CANCÚN, MX.- El presidente de la Asociación de Hoteles de la Riviera Maya Tony Chávez, dio a conocer que hicieron llegar a la gobernadora Mara Lezama, una propuesta para que el cobro de impuestos sobre nómina y sobre el hospedaje que tendrá un incremento el próximo año se aplique de manera paulatina y no de un solo golpe, pero que además piden que se amplíe la base tributaria.

“Como nosotros decimos coloquialmente, hay que buscar cabras y ovejas nuevas que ordeñar, no la misma vaca de siempre, sabemos que somos un sector fuerte pero hay propuestas como que no fuera todo de un golpe en enero, sino que pudiéramos ir paulatinamente, porque como decíamos, hasta las vacunas te la ponen en dos o tres dosis no me las pongas toda en una”, indicó.

Si bien están consientes de la situación económica que enfrenta el gobierno del estado derivado de la mala administración del gobierno anterior, Tony Chávez expuso que también plantearon reducir el porcentaje del incremento en el caso del 4 por ciento del Impuesto sobre Nómina y del 3 al 5 % el Impuesto al Hospedaje.

“La mala gestión de un gobernante no siempre lo tiene que pagar la empresa privada”, expresó

También pidieron que se les tenga en consideración las reservas que ya están hechas a futuro porque no se pueden cambiar los precios y eso impactará directamente en sus tarifas y finalmente que los recursos se pudieran transparentar y que parte de lo que se recaude por el incremento se etiqueten para la promoción del destino. (Noticaribe)