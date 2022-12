SE LAVAN LAS MANOS: En el tema de agresiones de taxistas no podemos actuar porque no hay flagrancia, dice director del Instituto de Movilidad; reitera que hasta el momento el ayuntamiento de Benito Juárez no ha presentado ninguna denuncia para retirar concesiones

Por Rafael Briceño

CHETUMAL, MX. – Tras la agresión de un trabajador de hotelería por parte de un taxista de Cancún, el director del Instituto de Movilidad, Rodrigo Alcazar Urrutia, aclaró que no pueden actuar en tanto la Fiscalía General del Estado no reporte haber recibido alguna denuncia e iniciado las investigaciones.

“Vi la información y espero que la FGE inicie las investigaciones y cuando tenga datos de la concesión para poder actuar”, indicó.

Aseguró que no es anarquía lo que prevalece en el servicio del y transporte público de pasajeros en Cancún “sino es un desorden derivado de la falta de atención de muchos años. No es tarea fácil pero ya estamos trabajando en ello”.

Declinó hablar de la responsabilidad de los dirigentes sindicales respecto al comportamiento de sus agremiados.

No podemos pedirles que ordenen y organicen porque esa es responsabilidad de la autoridad gubernamental.

“No creo que sea problema de mil cabezas, lo que es un hecho es que hay muchos frentes desatendidos”, expuso.

Alcazar Urrutia reconoció que en el caso de las agresiones en las cuales se relacionan a taxistas, el Inmoveqroo no puede actuar porque no hay flagrancia y no se pueden regir por cuestiones mediáticas.

Como son hechos delictivos están tipificados en el código penal y es la FGE la que debe actuar.

Reconoció que hasta el momento no han iniciado la rescisión de concesiones porque no hay denuncias ante las autoridades competentes.

Confirmó que hasta el momento el ayuntamiento de Benito Juárez no ha presentado ninguna denuncia contra ningún concesionario. (Noticaribe)